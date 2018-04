Vlada ne zmore zamenjati nezakonitega direktorja

Komu ustrezajo zapleti okoli Javne agencije republike Slovenije za varstvo konkurence?

Ni podatkov o izpolnjevanju pogojev

Aljoša Pečan-Gruden opozarja, da bomo za napake politikov nemara plačali davkoplačevalci.

Politično odločanje

Po svojem trdnem prepričanju svoje delo na položaju direktorja Agencije opravljam strokovno in neodvisno.

LJUBLJANA – Dva tedna sta minila, odkar sta si javni pismi izmenjala gospodarski ministerter direktor Javne agencije Republike Slovenije za varstvo konkurence (AVK); minister je Matvoza pozval, da sestopi z direktorske funkcije, saj je bil postopek za njegovo imenovanje s strani Počivalška in vlade izpeljan nezakonito: »Kot minister sem ga za v. d. direktorja, kasneje pa za direktorja predlagal vladi, zato se mi je zdelo najbolj primerno, da mu tudi osebno predlagam, naj ponudi odstop,« je pojasnil Počivalšek, ki je Matvoza poklical v pisarno: »Njegov odgovor, da ne bo odstopil, me je blago povedano presenetil. Tako ga še javno pozivam k odstopu.«Kako je s tovrstnimi pozivi, vemo še iz časov, ko je pred devetimi leti poklicaliz NLB, naj vrne škandalozni milijon evrov nagrade: »Dejal mi je, da o tem doslej še ni razmišljal,« je takrat novinarjem pojamral Pahor. Tudi Počivalškov poziv k odstopu je bil zavrnjen. »Po svojem trdnem prepričanju svoje delo na položaju direktorja Agencije opravljam strokovno in neodvisno,« je v odgovor ministru in javnosti pojasnil Matvoz. A ne gre zgolj za konflikt dveh Štajercev na visokih položajih, ampak večletno zapletanje in polovičarstvo več vlad v razpisih, imenovanjih, odločbah ter potrditvah; Matvoza je ne nazadnje imenoval državni zbor, a kdo ga sploh lahko odpokliče ali zamenja?Sramota glede nezakonite izbire direktorja AVK (zaradi bistvenih kršitev pravil postopka) je sicer stara nekaj mesecev, nezakonitost pa je ugotovilo upravno sodišče: »Po izvedenem javnem natečaju se izda odločba (in ne sklep) o izbiri in zoper odločbo (o izbiri) ni pritožbe, dovoljen pa je upravni spor.« Odločba, ki jo izda minister, tudi nima vsebinskih razlogov za odločitev; še slabše, iz podatkov taiste odločbe ni razvidno, če je kandidat priložil listine, da sploh izpolnjuje pogoje natečaja! Matvoz glede tega pravi: »Sodba upravnega sodišča se do izpolnjevanja pogojev ni opredelila. Vrhovno sodišče o tem ni presojalo.«A v resnici je upravno sodišče Matvoza preverilo: »Iz javno dostopnih baz podatkov ni razvidno, da bi bil izbrani kandidat strokovnjak za področje varstva konkurence, saj ni podatka o tem, da bi imel objavljen kakršen koli strokovni prispevek s tega področja,« ugotavlja sodišče. Ob tem, da je bila izbira Matvoza nezakonita, je bilo enako z izbiro njegovega predhodnika; in eden od neizbranih kandidatov za direktorja AVKopozarja: »Če se bo pred sodišči izkazalo, da je v postopkih odločala oseba, ki ni bila kvalificirana oziroma ni bila sposobna odločati, bo to pravni naslov za odškodninsko odgovornost in odškodnine bo plačala država, torej davkoplačevalci.« Pečan-Gruden je tudi sam iskal pravico na sodišču, prav tako še en kandidat; sodišči sta odločali dolgo, vmes je bil Matvoz imenovan s kršitvijo zakona.Da je bilo odločanje o direktorju politično, je ne nazadnje potrdil sam minister. V eni od tožb zoper državo pa je Pečan-Gruden dodatno razširil pogled na anomalijo: »Tožena stranka (ministrstvo) očitno tudi ne razume ali pa noče razumeti in doumeti, da regulator konkurence ni več njegov organ v sestavi, kjer bi mu lahko celo z navodili odrejala delo, kar je sicer v javnosti zaslediti.« A to ni edina zabloda države; Počivalšek pravi: »Če direktor ne bo odstopil sam, verjamem, da bodo svojo vlogo opravili organi AVK.«A Matvoz navaja, da je njegovo imenovanje zakonito, saj da ga je imenoval državni zbor ter da se zoper ta sklep ni nihče pritožil. Direktorja sicer menja svet agencije, sestavljen iz petih ljudi, ki jim predseduje – Andrej Matvoz, ki pravi: »Direktorja se lahko razreši samo, če so za to izpolnjeni zakonski pogoji. Glede na to, da nobeden od pogojev (ki so taksativno našteti) ni izpolnjen, ne vidim razloga za uvedbo postopka in možnosti za zakonito predčasno razrešitev direktorja AVK.« In čeprav je Počivalšek pozival k odstopu Matvoza, ni vprašanje, kdo izmed njiju bo dlje v svojem stolčku – pa čeprav na nezakonit način!