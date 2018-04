Vikend in srce za revne otroke

Bliža se čas razvajanja na morju. Ogromno naših najmlajših ga ne more doživeti. Poskrbimo, da bo to pot drugače! (

LJUBLJANA – Nezadržno se bližajo poletne počitnice, razvajanje na morju in pohodniški užitki v neokrnjeni in osvežujoči naravi. Tudi letos se bo menda kar 60 odstotkov naših rojakov zapodilo kam proti hrvaški obali. Številka je vrtoglava in pomenljiva. Slovenci smo si namreč več kot enotni: zasluženemu oddihu se zlepa ne odrečemo.Zato še toliko bolj zbode podatek, da je med nami še vedno toliko neenakovrednih in drugorazrednih državljank in državljanov, ki si oddih še kako zaslužijo, a si ga preprosto ne morejo privoščiti. Še posebno bi si ga zaslužili naši najmlajši. Njihova pravica do poletnih počitnic bi morala biti zapisana v ustavi.Naši vrli odločevalci revščine vse doslej še niso znali izkoreniniti. Razočarajoč podatek, da je v Sloveniji še vedno kar 46.000 otrok, ki živijo pod pragom revščine, mora zagnati glasen in jasen alarm! Pa saj to je toliko, kolikor imata šesto in sedmo največje slovensko mesto, Velenje in Novo mesto, vseh prebivalcev skupaj! Nepredstavljivo, a žalostno resnično, da toliko otrok tudi letos ne bo videlo čarobnosti sončnega zahoda, ko se sonce na lepem potopi v toplo morje.Na Slovenskih novicah si že vse od nastanka prizadevamo blažiti vse bolj pereča socialna nesorazmerja, ki se porajajo v naši družbi. V neštetih dobrodelnih akcijah smo z vašo pomočjo že znali rešiti marsikatero tegobo in oviro. Tudi v prihodnje ne mislimo obupati.Pred letošnjim poletjem smo si zato zadali nalogo, da pomagamo našim najmlajšim in njihovim staršem, ki si ne morejo privoščiti počitnic. Prepričani smo, da je med našimi bralkami in bralci dovolj sočutnih, ki bi, v nasprotju z našimi odločevalci, znali z zadovoljstvom pomagati. In verjamemo, da je med našimi zvestimi privrženci tudi mnogo takšnih, ki bi bili pripravljeni za teden dni plemenito odstopiti – streho nad glavo nekje ob morju, jezeru.Po nekaterih podatkih imamo slovenski državljani na Hrvaškem več kot 110.000 nepremičnin, večinoma so to stanovanja, apartmaji in počitniške hiše ob obali. Še več, v samo zadnjih desetih letih smo Slovenci postali lastniki 10.000 novih večjih in manjših vikendov. V kakšnem, smo prepričani, bi se našel gotovo prostor tudi za par radostnih očk, ki ne bodo nikdar pozabile najlepšega darila – brezskrbnih in nepričakovanih počitnic. Kjer koli že.Vsi, ki bi bili torej pripravljeni odstopiti svoj počitniški prostor ter na viteški način omogočiti najlepši možni oddih revni družini, se lahko od danes prijavite na elektronski naslov:. Z vašimi podatki, lokacijo in možnim terminom. Če boste hoteli, bomo poskrbeli za vašo anonimnost, lahko pa vašo dobroto delimo z javnostjo v obliki zapisanih zgodb, doživetij. Odločitev bo vaša. Za vse drugo bodo poskrbele Slovenske novice.Pa da vidimo, koliko nas je v hlačah!