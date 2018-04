VIDEO: Rušijo mite o cepljenju (V ŽIVO)

LJUBLJANA – Po ocenah Svetovne zdravstvene organizacije in drugih virov se s cepljenjem otrok po svetu prepreči 2,5 milijona žrtev na leto. Čeprav se zaradi cepljenja pri nas ne pojavljajo več nekatere zelo hude, tudi smrtne bolezni, kot sta davica in otroška paraliza, pa so se v zadnjem desetletju okrepile razprave o pomenu, varnosti, učinkovitosti in učinkih cepljenja, zato se je zmanjšal delež precepljenih.



Najnovejši podatki Nacionalnega inštituta za javno zdravje kažejo, da je 34 odstotkov slovenskih mater neopredeljenih, ko gre za zaupanje v cepljenje, 17 odstotkov pa jih omahuje pri cepljenju svojih otrok.



V Ljubljani danes poteka okrogla miza na temo cepljenja. Dotaknili se bodo mitov o cepljenju in tega, kakšna je pravzaprav resnica, s katerimi pomisleki in strahovi se mlade matere srečujejo pred cepljenjem svojih otrok in kje iskati informacije.



Odgovore na zgornja vprašanja bodo pomagali najti:

– dr. Alenka Trop Skaza, dr. med., epidemiologinja, predstavnica Nacionalnega inštituta za javno zdravje,

– dr. Mojca Benčina, Kemijski inštitut, Odsek za sintezno biologijo in imunologijo,

– Denis Baš, dr. med., spec. pediater, ZD Kamnik,

– dr. Andreja Poljanec, družinska terapevtka in mama petih otrok.



Kakšno pa je vaše mnenje o cepljenju? Komentirajte spodaj.