VIDEO: Mladi mož zasenčil Pahorja

LJUBLJANA – V državnem zboru je včeraj potekal 28. nacionalni otroški parlament. Poslanske klopi so zasedli šolarji in imeli priložnost povedati, kar jim je ležalo na duši. Njihovim besedam so prisluhnili tako člani vlade kot predsednik republike. Prav med oglašanjem zadnjega,, je kamera obeležila trenutek, ki je mladega moža ponesel v svet.»Jaz se, by the way (mimogrede, op. p.), spominjam prvega otroškega parlamenta. Ste mogoče bolj zreli, bolj odrasli, bolj samostojni?« je govoril Pahor, ki je bil v središču kadra. Pri tem pa je kamera v ozadju ujela še mladega moža, ko je ob predsednikovih besedah, ki jih mladi verjetno danes ne uporabljajo več, napravil grimaso in se nasmehnil.