VIDEO: 28-letnik v hudih bolečinah, zdravnika pa od nikoder

Zapleti po operaciji

Še vedno upajo

LJUBLJANA – V preteklih dneh se je po spletu razširil posnetek, ki ga je objavil Primorec. Ta prikazuje njegovega 28-letnega brata, ki nujno potrebuje zdravniško pomoč, a strokovnjaka, ki bi mu pomagal, ni od nikoder. Razočaran nad stanjem v slovenskem zdravstvu je spregovoril o tem, da njegov brat, ki je hospitaliziran že 22 mesecev, zasluži primerno oskrbo.Samir je povedal, da je njegov brat dve uri trpel hude bolečine. »Iz Portoroža do glavne klinike sem prišel prej kot človek, ki je za to odgovoren. Ali je to v današnjem času normalno, pa presodite sami,« je dejal. »To je bolečina 28-letnika, lahko bi bil vaš sin, babica, dedek, oče, mati, sestra, brat ali kdor koli drug. Nedopustno je, da leži v bolečinah z 39 vročine, v katetru pa kri. Dve leti smo bili tiho, zdaj imamo pa dovolj! Zdravstvo potrebuje pomoč, saj je tisti, ki jo najbolj potrebujejo, nimajo, medtem pa nekateri kradejo. V prihodnje si tega ne smemo več dovoliti.«Samirjev bratje bil julija 2016 na nevrološkem oddelku kliničnega centra operiran zaradi benignega tumorja na možganih. »Po operaciji se je zbudil, povedal svoje ime in priimek, a potem je spet zaspal, in ko se tudi po dveh dneh še ni prebudil, so ugotovili, da je prišlo do zapleta, zamašila naj bi se drenažna cev in potem so se začele težave, ki sicer ob tako tvegani operaciji niso nepričakovane,« je za spletni portal Regional Obala povedal Samir. Z intenzivnega oddelka so ga kasneje kljub nasprotovanju družine prestavili v običajno sobo.Kmalu je dobil sepso, nato so ga znova preselili na intenzivno nego in čez čas zaradi pomanjkanja osebja in prostora spet na oddelek. Novembra lani je doživel nov septični napad. Na dan, ko je objavil posnetek, je Samirja, ki brata obiskuje vsak dan ob koncih tedna, poklicala mama, potem ko v sobo ni bilo pristojnega urologa.Samir ne izgublja upanja, da bo brat nekoč spregovoril. Kot realist se zaveda, da je veliko možnosti, da bo vse življenje ostal invalid. Sicer vseskozi išče informacije, kje po svetu bi bratu lahko pomagali.