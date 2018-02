Veste, zakaj z Adrio ni mogoče leteti v ZDA?

LJUBLJANA – Združene države Amerike so med Slovenci gotovo ena izmed bolj priljubljenih destinacij, ne le s turističnega vidika, temveč tudi poslovnega. V letu 2016 je po podatkih ameriškega urada za turizem ZDA obiskalo približno 20 tisoč Slovencev. A očitno to ni dovolj, da bi lahko Slovenci v ZDA leteli z ljubljanskega letališča. Poleg številnih Slovencev je tako ameriški veleposlanik Brent R. Hartley eden redkih veleposlanikov, ki, čeprav dela v državi članici Evropske unije, ne more z direktnim letom potovati domov.

Če je večkrat na teden ali celo na dnevni ravni s slovenskim letalskim prevoznikom Adrio Airways mogoče leteti tudi v nekatere najbolj obskurne in za marsikoga nenavadne destinacije, pa ponudbe pri Adrii za let v ZDA ne boste našli ne danes niti v bližnji prihodnosti. Kot pojasnjujejo v družbi, so bolj kot s povezovanjem Ljubljane z zahodnim svetom usmerjeni k povezavam z vzhodno Evropo in Balkanom.

Adria Airways vsak dan leti v Tirano in Prištino, v Kijev pa je z njo v zimski sezoni mogoče leteti trikrat na teden. Čeprav pri Adrii točnih podatkov o zasedenosti teh letov ne razkrivajo, pa pravijo, da so z zasedenostjo svojih letal zadovoljni in da je veliko odvisno od letnega časa. »Naša letala so običajno bolj zasedena v poletni sezoni, ki traja od marca do oktobra. V letošnjem letu si zaradi odprtja novih šestih destinacij (Bukarešta, Hamburg, Sofija, Ženeva, Dubrovnik in Brač) obetamo, da bo z nami potovalo še več potnikov,« pojasnjujejo.

Ne z zahodom, povezujejo nas z vzhodom

Na vprašanje, zakaj z Adrio ni mogoče leteti v ZDA, odgovarjajo, da je Adria regionalni prevoznik, ki povezuje Ljubljano s številnimi evropskimi mesti in ponuja dobre povezave z jugovzhodno Evropo. Tisti, ki so si vseeno obetali, da bi morda v bližnji prihodnosti lahko z Adrio leteli v New York, pa se lahko obrišejo pod nosom, saj družba ne načrtuje teh povezav. »Usmerjeni smo v nadaljnjo stabilnost, izboljšave povezav oziroma širitev novih linij in povečanje zadovoljstva naših potnikov.«

Z vprašanji, kako potuje domov, smo se obrnili tudi na ameriškega veleposlanika v Sloveniji Brenta R. Hartleyja. V njegovem uradu so nam pojasnili, da prek enega izmed mnogih evropskih zračnih vozlišč, katerega točno, pa niso razkrili.