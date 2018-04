Veste, koliko znašajo plače naših poslancev?

Poleg plače, ki je praviloma sestavljena iz osnovne plače in funkcijskega dodatka, pa imajo poslanci na voljo tudi določen obseg sredstev, tudi storitev, ki jih porabijo in so jim v pomoč pri izvajanju poslanske funkcije. Nabor namenov, za katere lahko poslanci porabijo določena sredstva, je dokaj obsežen. Kot kažejo podatki, se od države do države bistveno ne razlikuje.

Država Osnovna plača (v EUR) Povračilo za stroške Slovenija - 3.661 Povračilo stroškov za prevoz na delo in z dela, povračilo stroškov prevoza ob dela prostih dneh iz kraja, kjer ima poslanec službeno stanovanje, do kraja stalnega prebivališča in nazaj in povračilo stroškov selitve iz kraja stalnega prebivališča v kraj, kjer ima službeno stanovanje, in nazaj. Poslancem se povrnejo stroški službenih potovanj,, in sicer povračilo stroškov prehrane (dnevnica), prenočišča. Irska -7.723 Poslanci se lahko odločijo bodisi za: pavšal v višini 15.000 EUR letno (niso potrebna dokazila, zneski nad to vsoto so predmet revizije) ali pa sistem, ki mora biti v celoti podprt z dokumentacijo in omogoča izdatke do 25.700 EUR letno (vsi izdatki so predmet revizije). Avstrija - 8.160 EUR (14x letno) Poslanci prejemajo mesečno povračilo za stroške za opravljanje funkcije - do 6 % osnovne plače poslanca (trenutno 489,60 EUR) ali več - odvisno od oddaljenosti kraja bivanja (nad 1 uro dodatnih 3% na vsakih 30 minut). Povračilo vključuje stroške nastanitve, potne stroške, pisarniške stroške, stroške protokolarnih daril, poštnin in druge materialne stroške ter plačila zaposlenim/strokovnim sodelavcem. Povračilo za stroške je enako za vse poslance ne glede na njihovo funkcijo (npr. predsednik, podpredsednika itd.). Švedska - 5.491 Poslanci so upravičeni do letne karte za državni železniški prevoz. Če je ekonomsko upravičeno tudi do sezonske vozovnice za potovanja z letalom. Te se lahko uporabljajo le za službena potovanja. Potovanja, ki jih poslanci opravijo v okviru svojih uradnih dolžnosti, se štejejo kot službena potovanja. Belgija - 6.758 Pavšal v višini 28 % mesečne poslanske plače kot nadomestilo za nastale stroške (po podatkih za leto 2010 je to znašalo letno za vsakega poslanca po 22.709.86 EUR). Nemčija - 8.252 4.029 EUR mesečnega pavšala (za pisarne v volilni enoti, stanovanje v Berlinu, potne stroške po volilni enoti, potni stroški, povezani s funkcijo, pisarniški material). Finska - 6.335 990 EUR do 1810 EUR mesečno, odvisno od tega, kje živijo (od oddaljenosti) in če imajo drugo stanovanje na območju Helsinkov. Italija - cca. 5.000 Poslanci so upravičeni do dnevnih nadomestil iz naslova povračila stroškov za življenje v Rimu. Ta znaša pribložno 3.500 EUR mesečno. Ta znesek se zmanjša za 206,58 EUR za vsak dan odsotnosti iz zasedanj. Če poslanec sodeluje vsaj na 30 % glasovanj, se ta dan upošteva kot prisotnost. Španija - 2.813 Potni stroški se povrnejo samo na podlagi predloženih vozovnic za javni prevoz (letalo, vlak, motorno vozilo, ladja), ki jih je poslanec kupil pri javnem prevozniku. Obstaja izjema - po predhodni odobritvi se lahko uporablja lastni avtomobil in v tem primeru poslancu pripada 0,25 EUR za posamezni kilometer. Grčija - 8.594 Brezplačen prevoz v prvem razredu na nacionalnih železnicah, javnih medmestnih avtobusih in grških potniških ladijah ne glede na destinacijo in uradnost / zasebnost potovanja in povračilo letalskih kart do volilnih okrožij poslancev s province (do 104 letalske lete na leto). Portugalska - 5.218 Poslancem pripada 10 % plače predsednika republike za stroške, to je okoli 650 EUR. Madžarska - 885 Pavšal glede na oddaljenost v odstotku od osnovne plače, odvisno od oddaljenosti kraja stalnega prebivanja Estonija - 3.380 Stroški se povrnejo v višini do 30 % poslanske plače, a znesek je lahko največ 1.014 EUR/mesec. Slovaška - 2.295 Povračilo stroškov pisarne "na terenu" v višini 896,24 EUR na mesec; Poslanci s stalnim prebivališčem v Bratislavi imajo pravico do pavšala v znesku 1,8-kratnika povprečne nominalne mesečne plače zaposlenega v gospodarstvu.

LJUBLJANA –je v soboto sporočil javnosti, da bodo predčasne volitve 3. junija. Za stolčke v parlamentu se tako potegujejo tako znani kot novi obrazi, bitka za glasove pa postaja vsak dan ostrejša. Za kakšno plačo pa se potegujejo kandidati strank, katerih cilj je dobiti mesto v parlamentu?Položaj poslanca je povezan s pravicami in dolžnosti, ki izhajajo iz njegovega mandata. Plača oziroma nadomestilo za opravljanje njegove funkcije predstavlja osnovo za samostojno in neovirano opravljanje fukncije poslanca in zagotavlja njegovo materialno varnost. Osnovna bruto plača poslanca V Sloveniji znaša 3.661 evrov, predsednik državnega zbora pa prejema dobrih 5.419 evrov na mesec.Slovenski poslanci prejmejo povračilo stroškov za prevoz na delo in z dela, povračilo stroškov prevoza ob dela prostih dneh iz kraja, kjer ima poslanec službeno stanovanje, do kraja stalnega prebivališča in nazaj in povračilo stroškov selitve iz kraja stalnega prebivališča v kraj, kjer ima službeno stanovanje, in nazaj. Prav tako se poslancem povrnejo stroški službenih potovanj.Raziskovalni oddelek državnega zbora je pripravil podatke o plačah poslancev za 12 držav članic Evropske unije (podatki iz l. 2012). Zmagovalci v višini plačemed naštetimi so grški poslanci, katerih osnovna plača znaša skoraj 8.600 evrov. Sledijo jim Nemci, ki za zasedaje stolčka v parlamentu prejemajo dobrih 8.200 evrov.Rekordno nizke plače pa prejemajo poslanci madžarskega parlamenta, katerih osnovna plača znaša manj kot 900 evrov.