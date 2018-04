Veste, kaj vas med prazniki čaka na slovenskih cestah? 

Veste, kaj vas čaka na cestah? FOTO: Promet.si

Primorska avtocesta

Med Uncem in Logatcem proti Ljubljani bo v petek, 27. aprila 2018, od 4. do predvidoma 21. ure na na območju med počivališčem Lom in priključkom Logatec proti Ljubljani promet zaradi popravila poškodovanega vozišča v dolžini približno 1 km urejen samo po enem prometnem pasu.



Med Logatcem in Vrhniko proti Ljubljani bo zaradi vgradnje zank za števce v nedeljo, 29. aprila 2018, med 9. in 11. uro izmenično zaprt prehitevalni pas (po 1 uro), med 13. in 18. uro pa bodo v obratni smeri (proti Kopru) izmenično zaprti prehitevalni, počasni in vozni pas.



Poleg osnovnih rednih vzdrževalnih del bo na primorski avtocesti potekalo varovanje montaže naletnih mehov na zaviralnih in pospeševalnih pasovih posameznih priključkov in počivališč.



Štajerska avtocesta

Med Zadobrovo in Šentjakobom bo v soboto, 28. aprila 2018, predvidoma od 6. do 22. ure zapora zaviralnega in voznega pasu zaradi nujnih vzdrževalnih del (sanacija udarnih jam, posedkov in mrežastih razpok vozišča). Promet bo potekal v dolžini približno 600 metrov le po prehitevalnem pasu. Pričakovati je zastoje.



Gorenjska avtocesta

Med Šentvidom in Kosezami je do konca maja predvidenih več nočnih popolnih zapor predora Šentvid zaradi nujnih vzdrževalnih del. Proti Kopru oziroma razcepu Koseze so dela že zaključena pred rokom, proti Kranju pa se bodo začela po prvomajskih praznikih.



Med priključkoma Jesenice zahod (Hrušica) in Jesenice vzhod (Lipce) poteka sanacija viaduktov Podmežakla 1 in 2. Promet poteka dvosmerno po eni polovici avtoceste, po enem voznem pasu v vsako smer. Dela se bodo zaključila predvidoma v začetku junija 2018. Zaradi ožjih voznih pasov so v času zapore mogoči le izredni prevozi, ki ne presežejo širine 3,30 m.



Dolenjska avtocesta

Med Dobruško vasjo in Drnovim bo predvidoma do 21. maja promet potekal dvosmerno po že obnovljeni polovici avtoceste. Zaradi obnove druge polovice avtoceste je zaprto počivališče Zaloke jug proti Ljubljani.



Hitra cesta skozi Vipavsko dolino

Med Vipavo in Ajdovščino ter med Ajdovščino in Selom poteka obnova dotrajanega vozišča. Promet je urejen dvosmerno po eni polovici hitri ceste, po enem pasu v vsako smer vožnje.



LJUBLJANA – Prvomajske praznike številni izkoristijo za krajši oddih. Letošnji koledar je še posebej naklonjen delavcem, ki bodo ob koriščenju treh dni dopusta lahko doma kar deset dni, od petka, 27. aprila, pa vse do nedelje, 6. maja.Tisti, ki se bodo v teh dneh odpravili na pot, pa lahko pričakujejo na cestah tudi nekoliko gneče. Na spletni strani promet.si v prometnem koledarju napovedujejo, da se bo gneča začela že v četrtek popoldne, in sicer iz urbanih središč proti turističnim krajem. Nadaljevala se bo v petek zjutraj, v petek popoldne pa se pričakuje večji naval vozil od Avstrije proti Hrvaški. Gost promet na tej relaciji bo tudi v soboto dopoldne.Povečano gostoto prometa napovedujejo tudi v torek in sredo, ko je dela prost dan tudi v vseh naših sosednjih državah. V sredo popoldne pa lahko v smeri proti urbanim središčem pričakujemo zelo veliko gostoto prometa in s tem povezano gnečo ter zastoje.Povečan promet pa se obeta tudi zaradi številnih del na slovenskih avtocestah. Na Darsovi spletni strani napovedujejo dela na štajerski avtocesti med razcepom Zadobrova in Šentjakobom proti Mariboru, kjer bo v soboto, 28. aprila, promet v dolžini približno 600 metrov urejen le po enem prometnem pasu. Pričakovati je zastoje tako iz smeri severne ljubljanske obvoznice proti Štajerski kot tudi iz smeri vzhodne obvoznice (Bizovika) proti Domžalam.