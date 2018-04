Simon Bučar z učenci pridno vadi, tudi ob nedeljah, a se imajo luštno, pravijo.

Glasbena šola Bučar bo 22. aprila v dvorani četrtne skupnosti Sostro v Ljubljani pripravila že tretji Večer diatonične harmonike in smeha. Na njem se vselej predstavijo učenci in učenke glasbene šole, ki jo vodi, prav tako bo zaigral Simon s svojim triom, na odru pa se vsem pridružijo številni gostje. Tako bo tudi letos, ko bodo z Orkestrom harmonikarjev Bučar zaigrali harmonikar ansambla Fantov z vseh vetrovin, brat legendarnega, tam bodo tudi Stiški kvartet, citrarkain dolenjski ansambel Pogum, obeta se še presenečenje večera.»Na koncertu bodo plesali najmlajši člani folklorne skupine Stična, manjkali ne bodo niti trije stand up komiki, to soin. Skratka, zvena harmonik, smeha, presenečenj in prave slovenske glasbe res ne bo manjkalo,« pravi Simon Bučar. Pred koncertom in po njem pa si bodo obiskovalci lahko ogledali razstavo o godcu vseh godcev Lojzetu Slaku z naslovom Moje plošče so moje knjige.