Več kot 800 ujetih na radarju, veliko prepočasnih voznikov

LJUBLJANA – V sredinem maratonu nadzora hitrosti so policisti ugotovili kar 824 prekoračitev omejitve hitrosti. Največ voznikov je prehitro vozilo v naselju, in sicer 602. Na avtocesti je prehitro vozilo 150 voznikov, na cestah zunaj naselij pa 72 voznikov. Sicer pa so vozniki nadzor sprejeli pozitivno, so zapisali na spletni strani policije.



Kar 678 voznikov so policisti s kršitvijo seznanili na kraju samem. Opozorili so 97 voznikov, izrekli so 137 mandatnih kazni zoper tujce, na pristojna sodišča pa so podali štiri obdolžilne predloge. V preostalih primerih so voznikom izdali plačilne naloge, 146 lastnikov vozil pa lahko plačilni nalog pričakuje po pošti.



V naselju so vozniki povprečno peljali do 20 kilometrov na uro nad omejitvijo, zunaj naselja in na avtocestah pa 30 kilometrov na uro. Na dolenjski avtocesti je sicer en voznik peljal s hitrostjo 187 kilometrov na uro. Na območju Pomurja je voznik trikolesnika vozil 107 kilometrov na uro, v litru izdihanega zraka pa je imel 0,61 miligrama alkohola.

Tudi prepočasi je nevarno

Policisti so poudarili, da je del voznikov zaradi nadzora hitrosti vozil veliko prepočasi, kar je lahko v prometu prav tako zelo nevarno.