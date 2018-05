Več kot 14 tisoč Slovencev ima račun v tujini, med njimi tudi davčni dolžniki

LJUBLJANA – Finančni račun v tujini ima po podatkih Finančne uprave RS (Furs) 14.202 slovenskih zavezancev. Od tega je 13.696 fizičnih oseb in skupaj imajo na računih za 312,4 milijona evrov. Med temi zavezanci je skoraj dve petini takšnih, ki se uvrščajo v prvi dohodninski razred in torej njihovi prihodki ne presegajo 850 evrov bruto na mesec.



Rekorder med tistimi, ki doma prijavljajo najnižje mogoče dohodke, ima na računu v tujini 7,588 milijona evrov.



Na Fursu so podatke o bančnih računih slovenskih državljanov izluščili iz informacij, ki so jih konec lanskega septembra prejeli iz držav, podpisnic sporazuma pod okriljem OECD. Največ podatkov o imetnikih računov so prejeli iz Hrvaške (7430), sledijo Nemčija (6288), Italija (4757) in Avstrija (1409). Zadnja je sicer ena od držav, ki so si tako kot, denimo, tudi Švica izborile enoletno prehodno obdobje, zato je tokrat poslala le delne podatke in bo v celoti začela poročati septembra letos.



Med zavezanci, za katere so prejeli podatke o računih v tujini, je 105 davčnih dolžnikov z več kot 1500 evrov dolga. Zanje se bo o upoštevanju že uvedenih ukrepov davčne izvršbe uvedel postopek mednarodne upravne pomoči oziroma se bo pripravilo ustrezno zaprosilo za izterjavo, so pojasnili na Fursu. Od teh dolžnikov jih je 44 sicer samih prijavilo račune v tujini.