Veber ustanovil stranko, Židan pa bi kar dva mandata

Ustaviti prodaje?

Ustanovitev stranke Janka Vebra. FOTO: Leon Vidic, Delo



Ob bok Švedski in Danski?

Programska konferenca SD. FOTO: Tomi Lombar, Delo

LJUBLJANA – Današnja sobota ni bila delovna le za šolarje in učitelje, temveč tudi za številne politike. Na slovenskem političnem parketu je namreč zaživela nova stranka, Stranka Sloga, ki jo je ustanovil, bivši poslanec SD. Aktivni pa so bili tudi Vebrovi bivši sodelavci in somišljeniki. Socialni demokrati so na drugem koncu Ljubljani na programski konferenci potrdili volilni program, s katerim bodo nastopili na prihajajočih državnozborskih volitvah.Veber je po ustanovitvi stranke dejal, da je njihov program usmerjen k ljudem. »Lastnina je temelj človekove svobodne ustvarjalnosti, zato je treba takoj prekiniti razprodajo državnega premoženja.« Napoveduje tudi, da želijo ustvariti ustvarjalno okolje za mlade in podjetnike, ter davčno reformo. V zaključnem nagovoru pa je po poročanju STA izpostavil, da so bili z ustanovitvijo stranke postavljeni temelji nadaljnjega političnega delovanja, tako da »ljudje ne bodo več ujetniki političnih elit in vodstev etabliranih političnih strank«. Tudi v izjavi novinarjem je poudaril, da je proti »kraljevini političnih strank«.Obrazi novoustanovljene stranke soz inštituta Jožef Stefan, ekonomistiniz ljubljanskega univerzitetnega kliničnega centra.Veliko obljub in načrtov za prihodnost je bilo slišati tudi na konferenci SD, kjer so predstavili program z naslovom Samozavestna Slovenija. Z njim napovedujejo krepitev srednjega razreda, odpravo neenakosti, ustvarjanje odpornega gospodarstva in državno varnost. »V štirih letih smo sposobni izvršiti pomemben del programa, v osmih letih pa v celoti,« po poročanju STA napoveduje predsednik SDŽidan je povedal, da z ukrepi in s cilji nudijo pot Sloveniji za preboj med deset najboljših držav v Evropi, ob bok skandinavskim državam. Prioriteta za SD je sanacija zdravstvenega sistema, napovedal je spremembo kazensko-procesnega prava in kazenskega zakonika, ki sta neučinkovita v najhujših zlorabah.Na konferenci je bilo mogoče slišati tudi predsednika Stranke evropskih Socialistov, nekdanjega avstrijskega predsednika vlade, in vodjo avstrijskih Socialdemokratovter predsednika hrvaške SDP