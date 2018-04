Veber ne bo mandatar, nima dovolj podpisov

LJUBLJANA – Nepovezani poslanec Janko Veber je v izjavi novinarjem v DZ pojasnil, da mu je po odstopu premierja Mira Cerarja v 14-dnevnem roku uspelo pridobiti podporo petih poslancev za vložitev kandidature za mandatarja za sestavo vlade, ni pa želel razkriti, katerih. Za vložitev kandidature bi sicer potreboval najmanj deset poslanskih podpisov.



Veber obžaluje, da se poleg njega in še štirih poslancev, s katerimi je bil dogovorjen, drugi niso odločili prispevati podpisa za vložitev kandidature za mandatarja. »Očitno so v tem obdobju zopet prevladali strankarski interesi pred blaginjo ljudi in države,« ugotavlja Veber. Kateri poslanci so ga podprli, v izjavi v DZ ni želel razkriti.



Spomnil je na svojo napoved, da bo to storil le v primeru, da se jih bo zbralo deset. Mnogi so namreč po njegovih besedah povedali, da se bodo pridružili le, če jih bo dovolj, je pojasnil Veber in dodal, da bo dogovor spoštoval.



Danes se izteka 14-dnevni rok, v katerem bi lahko kandidata za mandatarja za sestavo vlade po Cerarjevem odstopu predlagali poslanci. Ker kandidata očitno ni, se bo v sredo na izredni seji DZ s tem seznanil in tako bo začel teči še 48-urni rok, v katerem se lahko DZ odloči še za tretji poskus. Če tudi takrat kandidata ne bo, se bo DZ s tem seznanil na izredni seji v petek, Borut Pahor pa bo v soboto razpustil parlament in razpisal predčasne volitve.



Tako je pričakovati predčasne volitve, ki pa ne bodo veliko prej, kot bi bile redne. Po Pahorjevih besedah sta za predčasne volitve možna dva datuma: 27. maj in 3. junij.