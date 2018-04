Vdova živi pri prijateljici, ker podnajemniki nočejo zapustiti hiše

»Zakaj bi jaz plačevala najemnino, če imam v lasti vsaj 90 kvadratov hiše?« se sprašuje Marinka Lušin.

Podnajemnik brez pogodbe

Hiša stoji na prekrasni lokaciji v starem delu Kopra. Vrata so bila ob našem prihodu zaklenjena.

Ne ve, kdo uporablja stanovanje

Martina se ne da

"Gospa sploh ni prišla do mene, ne vem, zakaj. Ker vem, da je bil podnajemnik brez pogodbe, drugi podnajemnici pa je pogodba potekla, sem mislila, da je z mojo vse v redu. Jaz imam namreč pogodbo s pokojnim za tri leta. Ker sem v to stanovanje vložila 2800 evrov, sva bila dogovorjena, da se mi to odšteva od najemnine. Če želi, da grem ven, mi mora povrniti vložek. To, da so obesili neki papir na vrata, nič ne pomeni. Moj odvetnik mi je svetoval, naj vržem papir stran. Ne vem, kaj je s položnicami, mi smo mislili, da jih ona jemlje," pojasnjuje Martina. In čeprav je brez vode in elektrike, vztraja v garaži. Kot nam je pojasnil odvetnik Franc Mesar, Lušinovi drugega kot tožba ne preostane.

Kraja dokumentov in aparatov

Lušinova je 19. marca na PU Koper prijavila vlom in krajo, navedla pa je tudi osebo, za katero sumi, da naj bi to storila. »Izginili so komplet dokumenti pokojnega očeta, jogi in gospodinjski aparati v vrednosti okoli 2000 evrov. Na policiji so mi rekli, da me pokličejo. Do danes me še niso,« pravi Lušinova.

KOPER – Življenje občasno zaide s tirnic, ki smo si jih začrtali, in pokaže tudi temnejšo plat. Šestdesetletno vdovotare stanovanjski problem, ki ga ne bi smelo biti. Pa je. Lušinova je namreč večinska lastnica hiše na Vojkovem nabrežju v Kopru, a je kljub temu brez strehe na glavo.Od konca marca, ko je morala po smrti partnerja zapustiti skupni dom, živi pri prijateljici, ker podnajemniki preprosto ne želijo zapustiti stanovanj.Lastniki objekta so bili njeni pokojni starši. "Razšla sta se že leta 1980, takrat je bil objekt razdeljen po deležih vsakemu polovico. Po mamini smrti sem dobila njenih 40 odstotkov, 10 pa sta dobila nečaka po pokojnem bratu. Petdeset odstotkov hiše je bilo očetovih. Vse to je že leta zabeleženo tudi v zemljiški knjigi, zapuščinski postopek po očetu pa je v teku," pripoveduje Lušinova. Čeprav razdeljeno, je oče ves ta čas uporabljal ves objekt in prazne prostore tudi oddajal," pripoveduje Koprčanka."Na dan njegove smrti, junija lani, smo dediči dobili tri podnajemnike. Mesec pozneje sem se začela pogovarjati z, to je bila tudi prva podnajemnica, ki sem jo spoznala. Razložila mi je, kako so prišli v hišo. Rekla je, da je tukaj že tri leta, pokazala mi je tudi pogodbo, ki je veljala do novembra lani. Povedala je, da ima subvencionirano najemnino v višini 118 evrov, saj živi od socialne podpore. Dogovorili sva se, da do izteka veljavne pogodbe ostane vse po starem, torej plačuje najemnino, od tega pa jaz plačam vse stroške. A je na CSD dosegla, da so ji podaljšali odločbo za subvencijo stanovanja še za eno leto, in to na podlagi neveljavne pogodbe. Na CSD so se izgovorili, da so ji podaljšali pogodbo na osnovi tega, ker dedni postopek še ni končan. Niso preverjali lastništva hiše, kdo so dediči, kako daleč je postopek, oni so na osnovi njenih besed preprosto izdali odločbo," se zgraža Lušinova.Potem se je začela pogovarjati s podnajemnikom, problematičnim mlajšim moškim. "Nikakor se nisva mogla dogovoriti za sklenitev pogodbe, ki je sploh ni imel, temveč mi je začel groziti. Prijavila sem ga policiji, kjer so mi povedali, da gre za njihovega starega znanca," pripoveduje Lušinova."Tretja podnajemnica je, ki sem jo spoznala lani, ko sem obiskala očeta. Nič drugega ne vem o njej, niti kako se piše, po N. M. P. pa mi je dala vedeti, da se ona z menoj ne bo nič pogovarjala, ker ima pogodbo z mojim očetom," je obupana vdova. Še več, ker so ponekod zamenjali ključavnice, tudi v hišo ne more.Potem je za nekaj časa od vsega skupaj dvignila roke. A ker ji nihče ni plačeval najemnine, položnic za stroške pa v nabiralniku pokojnega očeta – kamor je svoje ime nalepila N. M. P. – ni bilo, je preverila račune."Nazadnje sem preverila 19. januarja, ko je bil dolg okoli 800 evrov, zato so jim odklopili elektriko. Poravnali niso niti računov za T2, komunalo, dolg za vodo je okoli 250 evrov, zato jim je Rižanski vodovod zaprl vodo. Ko sem ta teden preverjala, so mi povedali, da so dali plombo, a jo je nekdo s silo odstranil. In da bom dobila sto evrov kazni," našteva Lušinova."Potem sem šla k odvetniku. Ta je napisal dopis, ki sem ga 4. aprila nalepila na vrata. V njem jih poziva, naj se oglasijo pri njem, da uredijo pravna razmerja, v nasprotnem primeru bo vložil tožbo. N. P. M. se je oglasila pri odvetniku in mu govorila, da sem jih nategnila, da sem jim vzela denar, da nisem nič uredila, da nisem nobena lastnica, ker dedni postopek ni končan, da bi jaz morala plačevati stroške …" navaja Lušinova, ki je najemnikom postavila rok, do kdaj se morajo izseliti. Ta dan je potekel v petek.Podnajemnik se je po izklopu elektrike januarja letos odselil, pri tem pa pustil vrata odklenjena. "Zakaj me ni poklical in izročil ključev, ne vem. A ko sem preverila, so bila vrata zaklenjena s povsem novo ključavnico. Stanovanje je v uporabi, a sploh ne vem, kdo tam živi. Vidim pa, da so okna včasih odprta, spet drugič zaprta. Živim pri prijateljici, čeprav imam nepremičnino! Zakaj bi jaz od svojih 600 evrov vdovske pokojnine plačevala 500 evrov za najem, če imam svojo nepremično?" se sprašuje Lušinova. "Če grem na CSD in prosim za pomoč, je zagotovo ne bom dobila. Povedali bi mi, da do nje nisem upravičena, ker imam nepremičnino. A do nje ne morem," razlaga.Za komentar smo zaprosili N. P. M., a z nami ni želela govoriti. Stvari pa se očitno premikajo. Lušinova nam je namreč sporočila, da je N. M. P. v petek, torej včeraj, zapustila stanovanje, ključe pa izročila njenemu odvetniku.