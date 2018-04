V trgovini pojeste žemljico, še preden jo plačate. Se to sme? 

LJUBLJANA – Kolikokrat se vam zgodi, da je lakota v trgovini tako huda, da morate načeti sveže pečeno žemljico ali slasten rogljiček? Pogosto žemljico za ljubi mir v roke pomolijo tudi otroku, ki vpije v nakupovalnem vozičku. V takšnih primerih pa se lahko kmalu zgodi, da se na blagajni (namerno ali nenamerno) pozabi plačati pojedeno. Pri največjih slovenskih trgovcih smo zato preverili, kakšno politiko imajo do takšnih primerov. Ali obravnavajo to kot krajo in kako ravnajo v primerih, če otrok v trgovini kaj po nesreči uniči.

Mercator »Zaposleni v trgovinah skušajo razumeti situacijo in vsak primer posebej življenjsko rešiti. Vendar pa je treba upoštevati, da izdelek ni kupčeva last, dokler ga ne plača, da izdelka ne pozabi plačati in da trgovina ni prostor, kjer bi otroci lahko prosto tekali, saj se najprej lahko poškodujejo sami, poškodujejo ali uničijo pa lahko tudi izdelke oz. blago. Otroci so odgovornost staršev. Pričakujemo torej, da se pri blagajni izroči tudi prazna embalaža, škodo, povzročeno namerno ali zaradi opustitve dolžne skrbnosti ali zaradi malomarnosti, pa je treba plačati,« so pojasnili v Mercatorju in dodali, da imajo v svoji trgovini Mercator Šiška na voljo brezplačne banane za otroke in vmesno blagajno, kjer se lahko tudi med nakupovanjem izbrani izdelki prej plačajo.

Lidl Da kupec poravna kar poje med nakupovanjem, pričakujejo tudi v Lidlu. »V primeru, da se to pozabi, se kupec na blagajni opomni, da ima npr. otrok v roki izdelek, ki ga je treba plačati, in se vključi v obračun.« V Lidlu še pojasnjujejo, kako ravnajo, če pride do nesreče, razbitja ali uničenja izdelka. »V takšnih primerih predvsem poskrbimo za varnost vseh kupcev, nato pa v najkrajšem možnem času poskrbimo, da se posledice nezgode odpravijo, da so tla počiščena in podobno. Trgovina v primeru zgolj manjše materialne škode (razbitje izdelka itd.) za svoje potrebe pripravi zaznamek, kaj se je zgodilo, če pride do kakršnih koli poškodb ali večje materialne škode, pa natančno popišemo, kaj se je zgodilo, oziroma pripravimo poročilo, s katerim je seznanjena tudi stranka.«

Spar »Za primere, ki jih opisujete, v Sparu nimamo predpisanih izrecnih navodil ravnanja, saj vsak dogodek obravnavamo individualno in je odvisen od narave vsakega primera posebej. Načeloma pri otrocih ali pri nenamernem poškodovanju izdelka zadev ne zapletamo in jih sporazumno uredimo. V primeru, da stranka pozabi plačati izdelek, ki ga ima v roki, vljudno povprašamo po njem in ga nato zaračunamo, če je bil kupljen v naši trgovini,« odgovarjajo v Sparu.

Hofer V Hoferju pravijo, da so njihove poslovalnice zasnovane na poudarku, da kupci čim enostavneje opravijo nakup. »V primeru najmlajših, ko ti pojejo žemljico že v poslovalnici pred samim plačilom, je prodajno osebje razumevajoče, apeliramo pa seveda na starše, da se obnašajo racionalno in tega ne izkoriščajo. Drugače pa je v primeru ponavljajočih se tovrstnih dejanj, torej namernih tatvin, ki smo jih skladno s predpisi primorani prijaviti pristojnim organom. V situaciji, ko otroci ali odrasli nenamerno poškodujejo izdelek, smo razumevajoči in naših kupcev ne bremenimo s plačilom poškodovanega izdelka. Vsekakor je zadovoljstvo kupcev v našem podjetju na prvem mestu, njihovo rastoče zaupanje in zadovoljstvo skozi leta pa kaže, da je naša usmeritev pravilna.«