V NLB in Novi KBM kazensko odgovorni za zlorabe v bančnem sistemu

LJUBLJANA – Poslanski skupini SDS in NSi ter nepovezani poslanec Matjaž Hanžek so vložili zahtevo za sklic izredne seje DZ, na kateri bi obravnavali končno poročilo preiskovalne komisije o ugotavljanju zlorab v slovenskem bančnem sistemu. Komisija poslancem med drugim predlaga, naj ji naloži posredovanje poročila NPU in Specializiranemu državnemu tožilstvu.



Kot so sporočili iz poslanske skupine SDS, so poslanci s prvopodpisanim Jožetom Tankom zahtevo za sklic izredne seje vložili, ker je omenjena parlamentarna komisija soglasno sklenila, da DZ zaradi zaključka mandata, opravi obravnavo končnega poročila na izredni seji. Kazenska in odškodninska odgovornost uprave Glavne ugotovitve zaključnega poročila preiskovalne komisije je sicer danes predstavil njen predsednik komisije Anže Logar. Komisija v poročilu med drugim ugotavlja, da sta nekdanji upravi NLB in Nove KBM kazensko in odškodninsko odgovorni za slabe bančne prakse, da je Banka Slovenije zanemarila kreditna tveganja in da so vlade od 2004 naprej objektivno odgovorne zaradi imenovanja nadzornikov in neustreznega ukrepanja.



Preiskovalna komisija DZ predlaga, naj ji naloži posredovanje poročila Nacionalnemu preiskovalnemu uradu (NPU) in Specializiranemu državnemu tožilstvu kot naznanitev sumov kaznivih dejanj notranje in zunanje bančne kriminalitete ter skupaj s tem tudi kopijo celotne dokumentacije.

Komisija DZ tudi poziva, naj možnim predlagateljem predlaga vložitev zakonskega predloga, s katerim bi se ustanovilo specializirano sodišče za pregon bančne kriminalitete, je danes povedal Logar.