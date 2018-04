V mesec ljubezni odplujte na superkrižarki

Na kateri izmed 13 potniških palub boste gotovo našli svoj košček raja.

LJUBLJANA – Ste si kdaj zaželeli vsaj nekaj dni živeti življenje razkošja in udobja, ko večstoglavo osebje skrbi za uresničitev vaših želja? Se namakati v bazenu, vmes srkati koktajl, medtem ko se okoli vas razprostira ocean in vas boža nežna morska sapica? Zvečer pa v malce lepša oblačila in skušati srečo v igralnici – seveda po večerji, ob kateri zaplešejo brbončice – ali pa se zazibati ob zvokih glasbe v nočnem klubu. Če ste mislili, da so to le sanje, jih zdaj lahko uresničite. Podarite si nepozabne prvomajske počitnice na razkošni križarki MSC Poesia, ki vas bo popeljala mimo biserov jadranske obale. Za vas, drage bralke in bralci Slovenski novic, po še posebno ugodnih cenah.Prvomajska poezija je kar primerno ime za petdnevno križarjenje, na katero se lahko podate 28. aprila, z začetkom v vselej romantičnih Benetkah, ki jih boste v večernih urah, ko bo ladja krenila na pot, opazovali v nežnih barvah zahajajočega sonca. A čeprav boste verjetno izkoristili prvi večer druženja in zabave, morda skočili v velnes, boste že zjutraj, ko se boste zasidrali v Raveni, polni energije za bodisi samostojno bodisi organizirano raziskovanje mesta, kjer je zadnje počivališče našel tudi veliki italijanski poet. Tretji dan boste občudovali srednjeveški Kotor, katerega lepote je prepoznal tudi Unesco, zadnja postojanka – pred zaključkom v Benetkah na peti dan – pa bo Split, kjer si boste oči lahko napasli na enem največjih hrvaških kulturnih biserov, Dioklecijanovi palači.Če si želite v maj skočiti na superkrižarki, ne odlašajte. Sploh ker si ga vi, naši zvesti bralci, lahko privoščite ugodneje. Za notranje dvoposteljne kabine boste namreč odšteli od 450 evrov na osebo, dvajsetaka manj za tretjega in četrtega odraslega ter 150 evrov za otroka do 18. leta. V ceno so ob kabini vključeni tudi dopolnjen polni penzion (zajtrk, kosilo, popoldanska malica in večerja), vsa zabavna animacija na ladji, vse predstave ter vstopnine, uporaba navadnih in masažnih bazenov, fitnesa, ležalnikov in brisač, pristaniške takse, prevoz z avtobusom višje turistične kategorije, slovensko vodenje po programu, voden ogled Kotorja, vožnja z ladjico ter voden ogled Benetk in organizacija potovanja.Prijavite se lahko od ponedeljka do petka med 9. in 18. uro na telefonski številki 083 843 021 ali na e-mail, dokler ne bo zmanjkalo prostih mest.