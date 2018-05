V Celovcu se zanimajo za cviček

Raje v vinograd kot na morje

Leta 2012 smo pridelali manj vina, kot smo ga spili, Slovenija je postala neto uvoznica vina.

Vinogradniki so lani v Sloveniji skrbeli za 61,147.000 trt, 20 milijonov več kot ob osamosvojitvi.

LJUBLJANA – Leta 2015 je več kot 90 odstotkov vinogradnikov obdelovalo vinograde, manjše od enega hektarja. Število parcel z 200 ali 500 trtami se manjša, vinarji pa se starajo, njihova povprečna starost je okoli 60 let. V Sloveniji opustimo dva ali tri vinograde na dan, večino na tradicionalnih vinogradniških območjih.Nekoč davno pred osamosvojitvijo je bilo v Sloveniji okoli 23.000 hektarjev vinogradov in menda skoraj 40.000 vinogradnikov. Na Dolenjskem, v Posavju, Beli krajini, na Krasu, na Štajerskem in v Prlekiji je imel vsakdo, ki je v vasi kaj pomenil ali pa je hotel kaj postati, vinograd. Na nobenem srečanju možakarjev v vaški gostilni beseda ni šla mimo trte in pridelanega vina.Številni so se poleti raje odpravili v vinograd kot na morje, zapravili vse prihranke za urejanje zidanice in trt. Čeprav se splačalo tako ali tako ni nikoli.V letu osamosvojitve smo za trto skrbeli le še na 16.735 hektarjih. Če k temu prištejemo nekaj tisoč neregistriranih, je bilo skupaj morda 20.000 hektarjev vinogradov.Danes jih je registriranih le še 15.839 hektarjev, morda je treba prišteti le nekaj ohišnih, a tudi ti, najbolj domači, izginjajo. Po zadnjih podatkih statističnega urada je lani v Sloveniji raslo 61,147.000 trt, kar 20 milijonov več kot ob osamosvojitvi. Število trt se sicer na površino povečuje, toda po drugi strani je pridelek na trto v omenjenem obdobju upadel z 2,5 kilograma na 1,8 kilograma grozdja.