Uživajte v soncu, ponedeljek prinaša preobrat

LJUBLJANA – Lepa in sončna sobota je kot nalašč za uživanje v naravi. Danes se bo živo srebro na termometrih povzpelo do 22 stopinj, na Goriškem celo do 24.



Toplih in sončnih dni pa bo kmalu konec. Jutri bo še delno jasno, v osrednjih krajih se bo pooblačilo, na Primorskem pa bo pihala šibka burja. Arso napoveduje, da bo nato oblačnost čez dan naraščala, popoldne pa se bodo pričele pojavljati krajevne padavine. Najnižje jutranje temperature bodo od 3 do 11, na Primorskem do 13, najvišje dnevne od 19 do 23, na Goriškem do 25 stopinj.



V ponedeljek bo še vedno toplo, a se bo pooblačilo, spremljale pa nas bodo krajevne plohe in nevihte.