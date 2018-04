Umrla je slikarka Metka Krašovec

LJUBLJANA – V 77. letu starosti je umrla akademska slikarka Metka Krašovec , ki je prejela nagrado Prešernovega sklada leta 1973, Jakopičevo nagrado leta 1983 in Prešernovo nagrado za življenjsko delo leta 2017. Od leta 1977 do upokojitve je poučevala slikarstvo in risanje na Akademiji za likovno umetnost in oblikovanje v Ljubljani, najprej kot docentka, kasneje kot redna profesorica. Kot mentorica se je posvečala generacijam študentov ter skozi slikarski medij raziskovala in tudi pogojevala misterij življenjskih resnic in vrednot.Ena najbolj znanih in cenjenih slovenskih slikark je sodelovala na skoraj 500 samostojnih in skupinskih razstavah ter za svoje delo prejela številna priznanja.