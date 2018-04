Tožilstvo ukrepalo, padle so obtožnice za UKC

LJUBLJANA – Specializirano državno tožilstvo je po opravljeni sodni preiskavi korupcijskih kaznivih dejanj, povezanih s preskakovanjem čakalnih vrst v UKC Ljubljana, vložilo obtožni akt proti desetim fizičnim osebam in dvema pravnima. Pri dveh osebah je odstopilo od pregona, pri eni pa delno, so za STA pojasnili na tožilstvu.



Obtožne akte proti desetim fizičnim osebam in dvema pravnima so po navedbah specializiranega državnega tožilstva vložili zaradi kaznivih dejanj nedovoljenega sprejemanja daril, pomoči pri kaznivem dejanju nedovoljenega dajanja daril in sprejemanja koristi za nezakonito posredovanje.

Preskakovanje čakalnih vrst

Kriminalisti so namreč oktobra 2016 zaradi domnevnega preskakovanja čakalnih vrst v zdravstvu izvedli več hišnih preiskav, med drugim tudi v Univerzitetnem kliničnem centru (UKC) Ljubljana. Osumljenih je bilo 14 fizičnih oseb in dve pravni, med njimi tudi dva policista, ki sta bila nato odpuščena. Eden izmed njiju, tedanji direktor uprave za policijske specialnosti Robert Sušanj, pravico išče na delovnem in socialnem sodišču.



Glavni osumljenec afere je bil skladiščnik v UKC Uroš Smiljić, ki so mu očitali, da je za plačilo ljudem urejal hitrejše operacije in termine pri zdravnikih. Smiljiću so odredili hišni pripor, v UKC pa so mu izrekli suspenz, a sta se oba iztekla januarja lani. Vrnil se je na delo v UKC, kjer pa so mu pred kratkim po poročanju medijev vročili odpoved delovnega razmerja zaradi ukinitve delovnega mesta v enoti za evidentiranje sredstev, kamor je bil premeščen po aferi.