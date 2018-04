Toliko dolgov imajo Cerarjevi, Janševi, Židanovi in Erjavčevi

Cerarjevi napolnili račun

Kje so najbolj radodarni?



Stranka

Število zaposlenih v stranki Povprečni bruto mesečni stroški v evrih SMC 7,12 3083 SDS 3,33 3322 SD 8,21 2413 Desus 0,88 3153 NSi 0,5 2774 ZL 0,5 2194 AB 0,58 1052

LJUBLJANA – Finančna poročila, ki so jih v ponedeljek objavili na spletni strani Agencije RS za javnopravne evidence in storitve, razkrivajo, v kakšni finančni kondiciji so bile konec lanskega leta politične stranke, ki se bodo kmalu podale v lov za novi mandat.Poročila poleg prihodkov in dobička, ki ga imajo stranke, razkrivajo tudi tisto manj prijetno plat, in sicer dolgove. Med vsemi strankami imajo največji dolg Socialni demokrati, kar 402 tisočaka. Ob tem so imeli na zadnji dan v letu 2017 na računu še 55 tisočakov.Precej zadolženi so tudi vSDS, kjer so imeli na računu ob koncu leta 209 tisočakov in 293.500 tisoč evrov dolga. Pretekli teden so razkrili, da so z donacijami od fizičnih oseb po propadu spornega bosanskega posojila dobili skoraj 90 tisoč evrov.Dolgove imajo tudi Erjavčevi. Poročilo razkriva, da je teh za 225 tisoč evro, ob tem, da so imeli konec leta 2017 na računu 627 tisoč evrov. Nova Slovenija, ki jo je pred kratkim prevzel, je imela na računu 67 tisočakov in ima 21 tisoč evrov dolga. Strankaje imela na računu 42 tisočakov. Združena Levica pa nekaj več kot 100 tisoč evrov in 3300 evrov dolga.V mandatu, ki se bliža koncu, pa so očitno zelo dobro napolnili svoj račun vStranki modernega centra, kjer nimajo dolgov, na računu pa so imeli konec leta kar 744 tisoč evrov.Zanimivi so tudi podatki, ki razkrivajo, koliko zaposlenih imajo stranke in kakšna je povprečna plača. Najboljše plače imajo očitno v SDS, sledita Desus in SMC.