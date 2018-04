Todorića bodo izročili Hrvaški, čaka na odločitev v priporu

Todorić je v pogovoru za hrvaško uredništvo regionalne televizije N1 sredi aprila priznal, da je med njegovim vodenjem podjetja prišlo do kršitev vrste predpisov pri izdajanju menic, a je odgovornost za to preložil na nekdanje pravnike družbe.

Nekoč najbogatejšega Hrvata in več njegovih bivših sodelavcev v Zagrebu sumijo finančnih malverzacij, ki naj bi Agrokor pripeljale na rob propada. Izročitev so od Velike Britanije lani zahtevali na podlagi evropskega pripornega naloga.

LONDON, ZAGREB – Na westiminstrskem sodišču v Londonu so danes objavili odločitev, da ne vidijo ovir za izročitev Hrvaški dolgoletnega predsednika uprave koncerna Agrokoki je osumljen finančnih malverzacij v največji hrvaški družbi. Todorića ne bodo izročili nemudoma, saj se lahko v sedmih dneh pritoži na prvostopenjsko odločitev. Na Hrvaškem ocenjujejo, da bo celotni postopek glede na na nadaljnje postopke na višjih sodnih instancah lahko potekal od tri do šest mesecev.Sodnicaje danes zavrnila trditve Todorićevih odvetnikov, da gre za politični pregon. Meni tudi, da preiskava proti Todoriću na Hrvaškem poteka hitro ter da je mogoče kmalu pričakovati obtožnico in začetek sojenja, so poročali hrvaški mediji. Danes bodo v Londonu odločali tudi o morebitnem priporu za Todorića, ki je po aretaciji novembra lani plačal varščino, da se lahko brani s prostosti.Todorićevi odvetniki so med obravnavo, ki je potekala 10. aprila, nasprotovali izročitvi nekoč najvplivnejšega hrvaškega poslovneža. Poleg trditve o političnem pregonu so sodnico poskušali prepričati, da obtožnica proti Todoriću ni utemeljena, ker tožilstvo nima trdnih dokazov. Menili so, da bi lahko Todorić po izročitvi več let prestal v zaporu, preden se bi sojenje sploh začelo. Odvetniki hrvaške države so vse navedbe obrambe zavrnili.