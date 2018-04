To so poslanci, ki v parlamentu dobesedno molčijo

Največ vprašanj in pobud

1. Vinko Gorenak (SDS) 423

2. Franc Trček (ZL) 355

3. Andrej Čuš (prej SDS, zdaj nepovezani poslanec) 349

4. Tomaž Lisec (SDS) 266

5. Nada Brinovšek (SDS) 261

Milijon besed je blizu

Prisotnost na glasovanjih sej DZ

1. Simon Zajc (SMC) 97,7

2. Danilo Anton Ranc (SMC) 97,5

3. Vojka Šergan (SMC) 97,2

4. Urška Ban (SMC) 96,9

5. Saša Tabaković (SMC) 96,6

Jelka Godec (SDS) 48,4

Matjaž Hanžek (ZL) 46,5

Janez Janša (SDS) 42.8

Evtanazija priljubljena pri Janiju

Število izgovorjenih besed

1. Jože Horvat (Nsi) 945.245

2. Jani Möderndorfer (SMC) 865.311

3. Franc Trček (Združena levica) 859.373

4. Milan Brglez (SMC) 770.554

5. Franc Breznik (SDS) 622.262

10. Anja Bah Žibert (SDS) 560.381

Dušan Radič (SMC) 14.694

Ivan Prelog (SMC) 13.315

Teja Ljubič (SMC) 8407

Vlasta Pokčaj (SMC) 7843

Vir: Parlameter

Največ vprašanj iz SDS

Kako preštejejo prisotnost na seji in število glasovanj?

Na spletni strani Parlametra štetje prisotnosti opravijo takole: Preštejemo vse seje in preverimo, ali je poslanec glasoval na vsaj enem glasovanju na posamezni seji. Če je glasoval vsaj enkrat, ga štejemo kot prisotnega na posamezni seji. Delimo število sej, ko je bil prisoten, s številom vseh sej in normaliziramo (min 1–max 100).



Število glasovanj

Metodologija za preštetje števila glasovanj: Preštejemo vse oddane glasovnice poslanca in število delimo s številom vseh glasovanj, na katerih bi moral poslanec glasovati. Rezultat izpišemo skupaj s povprečno in največjo vrednostjo.

LJUBLJANA – V šoli bi rekli, da so pridni. Prisotnost je cenjena, aktivna udeležba tudi. Kaj pa pri predstavnikih slovenskega ljudstva v mandatu, ki se počasi zaključuje? Statistika pove marsikaj. Nekateri radi govorijo, drugi malo manj. Eni so redno na sejah, drugi le redko.Tako je med najbolj zagnanimi, ki opravlja svojo nalogo predstavnika ljudstva,, ki se je morala odpovedati ministrskemu stolčku (september 2014 do 25. april 2016) in spet kot poslanka Desusa zakorakala v parlament.Rekorder po številu izgovorjenih besed je z veliko prednostjo v tem mandatu državnega zbora– izgovoril jih kar 944.245! Povprečno so jih sicer poslanci in poslanke izgovorili 257.363. In kaj je največkrat izgovoril poslanec SDS s tretjim mandatom poslanca? E-vročanje!S povprečno štirimi govori na sejo državnega zbora in 'evtanazijo' kot največkrat izgovorjeno besedo na drugem mestu Horvatu sledi poslanec SMC, nekdanji član zavezništva Alenke Bratušekin Pozitivne Slovenije,. Ni pa prišel do številke 900.000. Na repu razpredelnice so se znašli sami poslanci SMC, zadnji stain, ki pa v državnem zboru nista ves mandat, saj sta prišli v parlament kot nadomestni poslanki. Manj kot 15.000 izgovorjenih besed v skoraj štiriletnem imata poslanca SMCin, ki tudi nimata osebnih profilov na facebooku ali twitterju.Na 57. rednih sejah državnega zbora v mandatu od leta 2014 je o vprašanjih največkrat glasoval, ki je bil po podatkih Parlametra prisoten skoraj vedno (97,7). Poslansko povprečje je sicer 80. Med najmanj aktivnimi v DZ so poslanci SDS, prvak strankeje pristal pri številki 69.Prvi trije z največ poslanskimi vprašanji so možje iz opozicije:(SDS, 423),(ZL, 355),(prej SDS, zdaj nepovezani poslanec, 349).