Test toaletnega papirja: razlike so!

LJUBLJANA – »Prostovoljci so odkrili zanimive razlike med posameznimi vzorci. V komentarjih so pozornost namenili tudi vzorcem z vtisnjenimi reliefi. Nekomu so se zdeli metuljčki in rožice nekoliko osladni, enemu od sodelujočih se je ob pogledu na vzorec zdel papir še mehkejši, drugemu pa preveč bel,« je rezultate testa predstavil Boštjan Okorn iz Zveze potrošnikov Slovenije (ZPS). Končna ocena skupine sodelujočih potrošnikov je bila tako na razmeroma visoki ravni, z vsaj dobro oceno.

Reciklirane je najlažje prepoznati po sivi ali umazano beli barvi.

Pri ZPS so toaletni papir prepustili laboratorijskim preizkusom, oceno občutka mehkobe in splošne uporabnosti pa potrošnikom. Na testiranju so vzeli pod drobnogled 17 vzorcev trislojnega toaletnega papirja, ki je tudi glede na spletno anketo ZPS pri Slovencih najbolj priljubljen. Za vzorce na testu so odšteli med 1,85 in 4,16 evra za paket oz. med 1 in 2,81 evra za 1000 lističev, saj glede na različno število zvitkov in samih listkov v zvitku cena paketa ne pove prav veliko o tem, koliko lističev papirja bomo prinesli domov.

Res slabega ni, a razlike so!

Prešteto število lističev je pri skoraj vseh vzorcih ujemalo s številko. V laboratoriju so pri enem vzorcu našteli celo več lističev, kot je bilo označeno. Tudi niso odkrili skoraj nobenih težav glede vpojnosti papirja v laboratoriju.

Veste koliko papirja prinesete domov v enem paketu?

Meritve kažejo, da sploh ne tako malo. En listič ima lahko površino od 106 do skoraj 138 cm2. Če to zmnožimo s številom lističev v zvitku in s številom zvitkov, pridemo do precej impresivne številke: v paketih je od 14 do skoraj 51 kvadratnih metrov papirja. Podobno različne so tudi cene, in sicer boste za kvadratni meter toaletnega papirja odšteli od slabih 8 do več kot 26 centov!