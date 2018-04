Televizijcu Vodušku sodišče ni ugodilo

LJUBLJANA/SLOVENJ GRADEC – Vrhovno sodišče je zavrnilo predlog zagovornikov novinarja Vladimirja Voduška, ki je obtožen poskusa izsiljevanja, za prenos krajevne pristojnosti z Okrožnega sodišča v Slovenj Gradcu na Okrožno sodišče v Ljubljani, so za STA pojasnili na vrhovnem sodišču. Obravnava zadeve se bo tako po pričakovanjih nadaljevala v Slovenj Gradcu.



Vodušku na slovenjgraškem sodišču sodijo zaradi obtožb o poskusu izsiljevanja nekdanjega predsednika uprave Uniorja Gorazda Korošca in direktorja Rhydcona Vinka Stiplovška v času od maja do julija 2012. Predvajali tudi prisluhe Predobravnavni narok v tej zadevi se je začel novembra 2013 na Okrožnem sodišču v Celju, kjer Vodušek krivde ni priznal. Kasneje je bila zadeva prestavljena v Slovenj Gradec, kjer se je glavna obravnava začela februarja lani in se vse leto nadaljevala z zaslišanji več prič. Med drugim so bili zaslišani Korošec in Stiplovšek, vodja celjskega tožilstva Ivan Žaberl in tajni policijski delavec. Na sodišču so predvajali tudi prisluhe Vodušku. Na sodišče ni prišel zaradi zdravstvenih razlogov Nato je Vodušek septembra lani podal delni zagovor, v katerem je poudaril, da ni kriv očitanega mu kaznivega dejanja. Nadaljevanja zagovora pa vse od takrat ni podal. Nazadnje ga 5. decembra lani ni bilo na sodišče iz zdravstvenih razlogov, sodni senat pa je sprejel sklep o postavitvi izvedenca, ki bi ugotovil, ali je Vodušek sposoben pristopiti k sojenju.

Izvedensko mnenje je bilo medtem pripravljeno in nova obravnava razpisana za 27. marec, a je bila nato zaradi Voduškovega predloga za prenos krajevne pristojnosti preklicana. Zdaj je tako pričakovati, da se bo obravnava zadeve na slovenjgraškem sodišču nadaljevala.