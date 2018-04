Zoran Janković udaril po mizi: Tega si v Ljubljani ne boste dovolili!

Pismo Zorana Jakovića inštitutu za domoljubna vprašanja. FOTO: Twitter

Inštitut za domoljubne vrednote je poskušal doseči prepoved koncertaz naslovom Nosil bom rdečo zvezdo, ki bo 25. maja.Na spletu se je pojavilo pismo, v kateremodgovarjain ga poduči o zgodovini mesta Ljubljane. Med drugim je župan zapisal (objavljamo izvirnik):Naj vam bo jasno naslednje:Evrope izpod jarma fašizma in nacizma ni osvobajala mračnjaška in morilska vojska, ampak zahodne in ruske zavezniške čete z domačimi enotami upora, s partizani. 9. Maja 1945 tega mesta in te države niso osvobodili ne kolaboranti in ne nacisti, ampak partizanske enote z rdečo zvezdo in trobojnico. Če temu ne bi bilo tako, bi vi Bojan Mohar, govorili italijansko, nemško ali madžarsko ...