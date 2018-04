Tako so Hrvati zadovoljili Erjavca

Zunanji minister Karl Erjavec je izrazil zadovoljstvo, da je Hrvaška danes poslala Evropski komisiji pisni odgovor na slovensko pritožbo zaradi nespoštovanja arbitraže o meji med državama. »Zadovoljen sem, da je Hrvaška odgovorila. Mi bomo seveda dokazali, da zaradi nespoštovanja arbitražne razsodbe ne moremo izvrševati direktiv EU,« je dejal za Svet na Kanalu A.



Kot je ob tem ponovil, je povsem jasno, da leta 1991 meja med Slovenijo in Hrvaško ni bila določena, saj sicer ne bi bilo tega spora. »Izkazalo se je, da arbitražna razsodba obstaja, izkazalo se je, da je pismo, ki smo ga poslali Evropski komisiji, sprožilo pravni postopek,« je dejal v odzivu na hrvaški odgovor. Ne gre za politična, temveč pravna vprašanja Zagotovil je, da je Slovenija pripravljena na ustno obravnavo, ki bo 2. maja v Bruslju. »Tu več ne gre za politično vprašanje, ampak gre za pravna vprašanja. Tako bo ta sestanek potekal na ravni pravnih strokovnjakov,« je še dejal.



Evropska komisija je pozvala Hrvaško, naj do 17. aprila pošlje pisni odziv na slovensko pismo o tožbi proti Hrvaški zaradi nespoštovanja arbitražne razsodbe o meji med državama, ki je bilo komisiji posredovano 16. marca v okviru 259. člena Lizbonske pogodbe. Evropska komisija je predvidela tudi ustno obravnavo, ki naj bi v Bruslju 2. maja potekala na strokovni ravni in za zaprtimi vrati.



Erjavec se je odzval, potem ko so iz Zagreba sporočili, da je hrvaška vlada na današnji seji, ki je bila zaprta za javnost, sprejela pisni odgovor na slovensko pritožbo Evropski komisiji. Hrvaška želi po poročanju TV Slovenija komisijo prepričati predvsem, da ne krši evropskega pravnega reda, saj da gre v tem primeru za vprašanje mednarodnega prava. To po besedah svetovalca predsednika republike za zunanjo politiko Ernesta Petriča kaže na šibkost položaja Hrvaške.