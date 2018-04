Tako ostro so se Cerarjevi odzvali na ovadbo Dijane Đuđić

SMC: V javnosti širi neresnice

Predsednik vlade, ki opravlja tekoče posle, z vsebino kazenske ovadbe , ki jo je proti njemu po poročanju Demokracije vložila državljanka BiH, ni seznanjen in je ne more komentirati. Bolj vsebinski so bili v Cerarjevi stranki SMC. Ocenili so, da Đuđićeva zlorablja ovadbo v predvolilne namene.V SMC so opozorili, da je Pop TV postavil na laž, sojetnikaiz zaporniške celice na Dobu, da ne pozna Đuđićeve. Pridobili so namreč dokaze, da sta nekajkrat skupaj potovala v Bosno in Hercegovino, prvič aprila lani, nato še konec septembra in v začetku decembra, so spomnili v stranki.»V vrednotnem svetu, za kakršnega si aktivno prizadevamo v SMC, so ljudje v zaporu, ker so storili nekaj narobe – in jim je bila nesporno dokazana krivda,« so komentirali. »Biti v družbi s podjetnikom, ki je bil kaznovan z zaporom za davčne utaje, v javnosti pa širi neresnice, gotovo ni referenca, ki bi nekomu omogočala, da v besedah predsednika vlade išče povod za kazenske ovadbe,« so ocenili v SMC.Demokracija je poročala, da je Đuđićeva ovadbo vložila na ljubljansko okrožno državno tožilstvo, in sicer zaradi besed, ki jih je premier konec marca izrekel v intervjuju za portal Siol.net: »To si želim videti v naši družbi, ne pa da predsednik SDS podpiše nezakonito pogodbo za 450 tisoč evrov, in to celo z neko gospo, ki je v kriminalni združbi. Zgodi se nič. Gre na televizijo in pojasni, da je vse v redu. To zame ni sprejemljivo.«