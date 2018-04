Ta mesec padel temperaturni rekord 

Letošnji april je v večjem delu Slovenije najtoplejši v zgodovini meritev. Temperature so se močno približale majskemu povprečju. Več na https://t.co/snSF6dXtjM

LJUBLJANA – Letošnji april je v večjem delu države najtoplejši v zgodovini meritev. Temperature so se po podatkih agencije za okolje močno približale majskemu temperaturnemu povprečju. Sicer smo v času, ko je vreme »običajno raje spremenljivo kot stabilno«, a nam je že pred prazniki postreglo s celim tednom stabilnega sončnega in zelo toplega vremena.{twitter}{/twitter}Da pregovorno muhasto aprilsko vreme zasluži svoje ime, pokaže pogled v preteklost. Pred dvema letoma je bil april kot celota sicer stopinjo in pol toplejši od povprečja, a je bil zaključek meseca precej hladen. Pozeba je 27. aprila prizadela velik del Slovenije, marsikje po nižinah je tudi snežilo. Podobno, a bolj sneženo, je bilo za prvomajske praznike leta 1985. Sneg je zapadel 28. aprila in nato 2. maja. Prvomajska snežena odeja je bila najdebelejša v Ratečah, kjer je zapadlo 45 centimetrov snega.Vremenske napovedi agencije za okolje za letošnje prvomajske praznike ne napovedujejo tako ekstremnih spustov temperatur, a vseeno si lahko obetamo malce bolj nestanovitno vreme kot minule dni. V torek bo povečini povečini sončno, popoldne pa bo oblačnost od jugozahoda pričela naraščati. Pihal bo povečini šibak jugozahodni veter. Najnižje jutranje temperature bodo od osem do 14 stopinj Celzija, živo srebro pa se bo na praznik dela povzpelo tudi do 24 stopinj.V noči na sredo bo na zahodu prehodno občasno deževalo. V sredo bo spremenljivo oblačno, predvsem popoldne bodo nastajale krajevne padavine. Za četrtek pa meteorologi napovedujejo krajevne padavine, ponekod tudi nevihte.Kot kaže, bo dež prizanesel kresovom, ki bodo na predvečer prvega maja zagoreli po državi. Na Nacionalnem inštitutu za javno zdravje svetujejo, naj bodo kresovi čim manjši, za kurjenje naj se uporabi izključno naraven, čim bolj suh les, predvsem pa za kurjenje nikoli ne uporabimo odpadkov.