Svetniki nagnali županjo z novinarske konference

TURNIŠČE

Stanislav Sobočan FOTO: Oste Bakal

Predvolilna igra

Županja Vesna Jerala Zver

Še je upanje za gasilski dom

Gasilci bodo na nov dom očitno še čakali. FOTO: Oste Bakal

Zmanjkal en glas



Kot smo poročali, se PGD Turnišče z okoli 150 članicami in člani že nekaj let trudi pridobiti boljše prostore za svojo dejavnost. Uradno delujejo v Ulici Štefana Kovača 73, zaradi premajhnih prostorov pa imajo opremo in vozila razporejena tako rekoč po vsej vasi Turnišče, a tudi te lokacije so neprimerne za gasilsko dejavnost. Tam gasilci sploh nimajo svojih sanitarij, kaj šele tuša. V svojih prostorih imajo prostora samo za dve vozili, GVC 16/25 in GVM-1 s prikolico, večji GVC 24/50 pa imajo v garaži pri podjetju Planika, a tam imajo problem z izvozom. Poleg tega nimajo dovolj prostora za opremo, ki jo potrebujejo za tekmovanja. Na izredni seji občinskega sveta pa je za novi gasilski dom glasovalo pet svetnikov, proti jih je bilo šest.

- TURNIŠČE – V majhni in dobro razvijajoči se prekmurski občini Turnišče navzven ni videti hujših nesoglasij, toda ko si vpletene strani odstranijo maske, se pokažejo pravi obrazi. Zadnji spopad med županjoin njenimi nasprotniki iz močnejšega in številnejšega svetniškega pola je povzročila namera, da bi v Turnišču zgradili nujno potrebni gasilski dom. O tem smo pred dnevi že pisali in prav zapis v Slovenskih novicah je povzročil pravo malo vojno. Prizadeti člani občinskega sveta, osem jih je bilo proti gradnji doma, so sklicali novinarsko konferenco, kjer so želeli pojasniti, zakaj so glasovali proti.Zanimivo, v istem prostoru znanega prekmurskega gostišča Pri studencu v Nedelici se je znašla tudi županja. Povedala nam je, da povsem naključno, ker da je prišla plačat neki zapitek, ko je gostila dober ducat slovenskih županj. Ko je videla, kakšna družba se je tam zbrala, je želela biti tudi sama prisotna na novinarski konferenci. A ji to ni uspelo. Eden izmed sklicateljev srečanja z mediji, član občinskega sveta, ji je naložil, naj zapusti prostor. Skozi zaprta vrata zagotovo ni slišala, kaj vse so na njen račun poleg omenjenega Sepa (Desus) povedali še(SMC),(NSi),(SLS),(SDS) in(SDS). Pod sklic tiskovne konference sta se podpisala še(SMC) in(NSi).Vseh šest svetnikov je nenehno ponavljalo, da nimajo nič proti gasilcem iz Turnišča, moti pa jih postopek priprave projektov, saj s tem niso bili seznanjeni. Seveda so še pred tem nanizali županjino »samovoljno in protizakonito delovanje«, ki da je v veliki meri škodovalo občini in občanom. To, da niso glasovali za gasilski dom, so podkrepili z nekaterimi drugimi domnevnimi nepravilnostmi. Te naj bi potekale že več kot dve leti, olje na ogenj pa naj bi prilila predvidena gradnja gasilskega doma. Prepričani so, da jih želi županja spreti z gasilci, resnice pa ne želi sprejeti.Za projekt gasilskega doma so izvedeli sredi februarja, pri čemer naj bi na mizo dobili le dva lista papirja, na katerih je bil prikazan projekt novega gasilskega doma. Glede makete in vsega drugega pa so izvedeli iz Slovenskih novic. Tudi to, da je bilo gradbeno dovoljenje izdano že septembra 2017.Poleg tega ni bilo ne duha ne sluha o tem, da bo objekt, kjer naj bi bil trenutno načrtovan novi gasilski dom, lahko služil svojemu namenu, ker so v njem kmetijska trgovina in nekaj prostorov za storitvene dejavnosti. »S tem objektom občina nima nobenih stroškov, saj na leto pobere deset tisoč evrov najemnin, kurjava in druge zadeve so plačane, naši občani imajo od tega objekta koristi. Kar naenkrat si nekdo pred volitvami izmisli, da bo omenjeni objekt predelal v gasilski dom. Po mojem mnenju je to čista predvolilna igra, v katero mi nismo hoteli biti vključeni,« je izpostavil svetnik TkalčičPrisotni so bili tudi prepričani, da je bila gasilcem ponujena zgolj in samo ena možnost, in sicer po sistemu Vzemi ali pusti. In oni so pač v to privolili. »Noben izmed nas nima enega stavka povedati proti temu, da turniški gasilci ne potrebujejo gasilskega doma. Potrebujejo ga, ampak treba je najti lokacijo, navedeni znesek pa je po mojih predvidevanjih dovolj visok za novogradnjo,« je prepričan drugi svetnik Sobočan.Očitno je torej, da sodelovanje občinskega sveta z županjo ni več mogoče, zato svetniki med drugim niso potrdili zaključnih računov proračuna za leti 2016 in 2017. Na naše izrecno vprašanje, kakšne so možnosti, da bi se še pred iztekom tekočega mandata začelo graditi gasilski dom v Turnišču, so prisotni skorajda soglasno povedali, da »sprožiti tako velik projekt par mesecev pred volitvami ni nič drugega kot predvolilni golaž«. A kljub temu: »Če bomo našli ustrezno lokacijo in skupni jezik z županjo, bo vse skupaj steklo že letos.«