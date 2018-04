Starši, veste, koliko vam bo v prihodnjih dneh nakazala država?

LJUBLJANA – Teden, ki je pred nami, bo še posebej naklonjen velikim družinam. V četrtek bo namreč na račun staršev s tremi ali z več otroki nakazan dodatek za veliko družino.



»Dodatek za veliko družino je letni prejemek, ki je namenjen družinam s tremi ali z več otroki, ki so mlajši od 18 let oziroma dokler so jih starši dolžni preživljati v skladu s predpisi, ki urejajo družinska razmerja (največ 26 let),« so zapisali na spletni strani ministrstva za družino, delo in socialne zadeve.



Do dodatka je upravičen eden od staršev, katerih premoženjski cenzus ne presega 64 odstotkov povprečnega mesečnega dohodka na družinskega člana oziroma 659,30 evra. »Dodatek za družino s tremi otroki znaša 395 evrov, za družino s štirimi ali z več otroki pa 480 evrov. Dodatek za veliko družino se izplača v enkratnem znesku.«