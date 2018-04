Srečni nagrajenci Novic z vlakom na sejem

Sejem okoli gostilne Pri Japu vselej bil je živ. FOTO: Vseslovenski Sejem

Na Vseslovenskem sejmu se bomo lahko peljali še z vlakcem. FOTO: Vseslovenski Sejem

Vozni red

Vlakov iz Ljubljane krene ob 9.30, v Radohovo vas prispe ob 10.22, vrnitev iz Radohove vasi ob 16.41, prihod v Ljubljano ob 17.37. Iz Novega mesta krene ob 13.22, v Radohovo vas prispe ob 14.01. Vrnitev iz Radohove vasi ob 18.17, prihod v Novo mesto ob 18.58. Vlak ustavlja tudi na vmesnih postajah po rednem voznem redu.

Dodatne informacije o voznem redu dobite na prodajnih mestih Slovenskih železnic; na spletni strani www.slo-zeleznice.si; na plačljivi številki 1999 ali po elektronski pošti Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Potrebujete Javascript za pogled. . Dodatne informacije glede sejma dobite na spletni strani www.vseslovenskisejem.si.

Nagrajenci, ki gredo iz Novega mesta

Dušan Pavlin, Novo mesto; Laura Simončič, Vrhovo; Darko Kastelec, Trebnje; Marija Bozovičar, Novo mesto; Lidija Ščap, Benedikt; Liza Grobovšek, Novo mesto; Srečko Pleško, Novo mesto; Leonida Brezovec, Sežana; Janja Lukan, Trbovlje; Andrej Tkavc, Brežice; Gregor Kobilica, Teharje; Vekoslava Mesarič, Kranj; Martina Dejak, Dolenja vas; Tomaž Brinjevec, Trebnje; Dušan Štih, Straža; Stane Grum, Škofljica; Klemen Tršinar; Mokronog.

Nagrajenci, ki gredo iz Ljubljane

Ana Grm, Gradišče; Matjaž Adamlje, Zagorje ob Savi; Peter Aljaž; Ljubljana; Andreja Andrijanič, Ljubljana Polje; Zmaga Antončič, Sežana; Mitja Avsec, Črnuče; Stanko Bedenčič, Gorenje Blato; Frida Belovič, Ljubljana; Andrej Bergant, Dob; Darja Bernik, Ljubljana; Marija Bertoncelj, Škofja Loka; Lojze Bitenc, Rogaška Slatina; Polde Borišek, Jablana; Irena Bratkovič, Zgornja Besnica; Stanko Cizel, Dol pri Ljubljani, Janja Čatar, Ljubljana; Matej Černigoj, Dragomer; Gorazd Čuda, Ljubljana; Andreja Drenik, Škofja Loka; Maksimiljana Godicelj, Ljubljana; Zdenka Gregorčič, Kranj; Barbara Gregorič, Škofljica; Nada Grum, Škofljica, Zalka Hren, Ljubljana; Igor Hrovat, Ljubljana; Dragutin Ivanović, Ljubljana Zalog; Tatjana Jelovčan, Preddvor; Nina Klevže, Kamnik; Nada Kolenc, Vojnik; Janez Kosec, Ljubljana; Miroslav Košiček, Žužemberk; Miro Košir, Podreča; Darinka Kotar, Šentvid pri Stični; Marta Kovač, Kranj; Marijana Kralj, Videm; Darja Kržišnik, Polhov Gradec; Samo Kuret, Maribor; Cirila Levašič, Ljubljana; Nevenka Ljubič, Ljubljana; Janja Lukan, Trbovlje; Jože Maček, Ljubljana; Marjana Marn, Domžale; Štefan Mesarič, Vrhnika; Stane Mohar, Ljubljana; Tina Nemanič, Ljubljana; Marija Nose, Grosuplje; Matej Novinšek, Podkraj, Samira Nuhanovič, Jesenice; Andreja Nusdorfer, Ljubljana; Sonja Orel, Ljubljana; Marinka Pekolj, Log pri Brezovici; Irena Pevec, Ljubljana; Polona Rajh, Ptuj; Draga Rauh, Mengeš; Zdenka Rebula, Medvode; Boris Repnik, Vinje; Slavko Reven, Idrija; Meta Rovtar, Ljubljana; Ivan Rozina, Medvode, Igor Sajovic, Kranj; Darja Stare, Naklo; Andrej Stermecki, Ljubljana; Nebojša Stevanović, Bled; Tatjana Strle, Kamnik; Boris Stroj, Poljšica pri Podnartu; Mirka Sušnik, Ljubljana; Sonja Svetec, Šmarca; Dušan Šantej, Laško; Milka Šmuc, Škofja Loka; Vesna Šorn, Domžale; Dragica Šorn, Radomlje; Tomaž Švagelj, Štanjel; Zdravko Tekavčič, Kamnik; Klara Tomšič, Ljubljana; Mira Uršič, Ljubljana; Milan Vasiljevič, Kresnice; Katja Vidmar, Vinje; Brigita Vilfan, Kranj; Branka Vogrin, Ljubljana; Mojca Zavašnik, Ljubljana; Ivan Zaviršek, Ljubljana; Nada Zevnik, Podreča; Vladimir Zevnik, Podreča; Vladimir Zevnik, Lavrica; Janja Zupan, Podnart; Anica Žebula, Ljubljana; Ivanka Železnik, Ljubljana; Vesna Železnik, Šmartno pri Dreti, Darinka Žerjav, Ljubljana; Boštjan Žerjav, Vodice; Miro Žibred, Polšnik; Jasna Kralj, Tabor; Anja Klančar, Grosuplje; Franc Kerč, Domžale; Milena Simončič, Smlednik.

LJUBLJANA – Spoštovani bralci Slovenskih novic, še tri dni nas loči od skupnega potovanja z vlakom na Vseslovenski sejem pomlad 2018, ki ga organiziramo s Slovenskimi železnicami.Danes objavljamo seznam nagrajencev, ki se bodo v soboto, 21. aprila, v Ljubljani in Novem mestu vkrcali na vlak in se odpeljali do Radohove vasi pri Šentvidu pri Stični, kjer bo že v petek v okolici gostilne Pri Japu zaživel Vseslovenski sejem pomlad 2018. Trajal bo vse do nedelje, 22. aprila.V okvirčku objavljamo celoten seznam srečnežev našega nagradnega potovanja na Vseslovenski sejem. Pozorno ga preglejte. Morda se vam je sreča pomladno nasmehnila! Starejši, izkušeni pravijo, da je najbolje tako, da postavimo prst pod prvo napisano ime in potem počasi polzimo navzdol. Lepo po vrsti. In ko zagledamo svoje, je veselje toliko večje.Izžrebanci potovanja z vlakom na Vseslovenski sejem pomlad 2018 boste dobili na domači naslov dopis, s katerim boste na eni od železniških postaj iz Ljubljane ali Novega mesta do Radohove vasi z dopisom dvignili dve povratni vozovnici in sedli na vlak. Potovanje iz ene ali druge smeri na sejem ne bo trajalo več kot uro.A tudi na vlaku ne boste prepuščeni sami sebi. Postregli vam bodo z malico in po vlaku se bo sprehodil harmonikar ter vam z napevom zaželel lepo potovanje.Iz Ljubljane bo proti jugu proti Radohovi vasi zasopihal dopoldne ob 9.30, iz Novega mesta bo odpeljal ob 13.22.Organizator poudarja, da je sejem namenjen vsem generacijam, vsem profilom, tako mehanikom, lesarjem in kuharjem kot gospodinjam, vinogradnikom in kmetom, zlasti pa je prijazen do družin in otrok, ki bodo na sejmišču v okolici gostilne Pri Japu imeli kaj početi.