Šok! To je bilo v »sumljivi pošiljki«, ki je povzorčila paniko med poslanci

LJUBLJANA – Danes nekaj pred 11. uro so bili policisti PU Ljubljana obveščeni, da je v prostore državnega organa na Šubičevi ulici prispela sumljiva pisemska pošiljka, naslovljena na predsednika državnega zbora. Na kraj so prispeli policisti, ki so kraj zavarovali. Prav tako je na kraj prišlo 12 gasilcev GB Ljubljana s tremi vozili, ki so ukrepali v skladu s protokolom naznanitve sumljive pošiljke.



Pri zavarovanju kraja in ploščadi je bila od 11.30 ure, polovica vozišča Šubičeve ulice zaprta za promet in se je promet odvijal izmenično enosmerno vse do 13.00 ure, ko je bil promet sproščen. Z zbiranjem obvestil je bilo ugotovljeno, da je tega dne s pošto v vložišče prispela omenjena pošta. To je prevzela zaposlena, ki je ob prevzemu pisemske ovojnice v notranjosti zaznala sumljiv predmet. Pošiljke ni odpirala. Zrezek s posvetilom Pisemska ovojnica je bila na kraju zavarovana ter pradana uslužbenkam Veterinarske fakultete, kateri sta poskrbeli za zavarovanje in transport ovojnice z vsebino na Inštituta za mikrobiologijo Veterinarske fakultete, kjer je bila opravljena analiza. Zaradi kontakta s pisemsko ovojnico je bilo v času med 10.30 in 15.05 uro v karanteni 5 oseb. S strani Inštituta za mikrobiologijo Veterinarske fakultete smo bili obveščeni, da je test za antraks negativen. V kuverti je zapakiran zrezek, priloženo pa je bilo tudi podpisano pismo pošiljatelja. Policisti nadaljujejo z zbiranjem obvestil, so sporočili iz PU Ljubljana.