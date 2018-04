Soboški škof kot gospodarski minister

Soboški škof dr. Peter Štumpf je svoje velikonočno voščilo naslovil Vstajenje Jezusa Kristusa je stvarjenje novega človeka in stvarstva, ob tem pa dodal, da je »tudi naša prekrasna reka Mura del tega novega stvarstva in je s tem več kot samo simbol Pomurja. Je življenje Pomurja. Varovanje njenega življenja, ohranja in krepi naše življenje.«

Štumpf je opozoril, da so pred leti uničili zdaj že pozabljeno tovarno Mura, pozaba pa je po njegovih besedah prijateljica tistih, ki služijo na račun drugih. »Tudi reka Mura napaja našo zemljo, ki nam rodi kruh za evharistijo. Nobena klimatska naprava, noben gospodinjski aparat v Pomurju ne bo zaradi neizgradnje elektrarn nehal delati.«

»Še danes je nam tako draga Mura kljub vsem napačnim odločitvam v preteklosti simbol življenja in spominjanja. Mnogim ljudem v Sloveniji in po svetu še vedno pripoveduje svojo Povest o dobrih ljudeh. Tukaj Katica še vedno poje svojo otožno pesem Vsi so venci vejli. Če oskrunimo in ponižamo našo drago Muro, bomo uničili dobro povest o sebi. Reko je mogoče sijajno spreminjati samo tako, da jo ohranjamo, negujemo in skrbimo za njeno življenje,« je zapisal škof Štumpf. Nekateri pa so hudomušno pridodali, da je s tem nemara napovedal svojo kandidaturo za ministra.