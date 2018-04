So Pahorju šteti dnevi? Vse več je podpisov

LJUBLJANA – Stranka Solidarnost je v soboto objavila državljansko peticijo za odpoklic Boruta Pahorja s položaja predsednika republike zaradi politične odgovornosti pri investiciji v Teš 6. V dveh dneh jo je podpisalo več kot 300 ljudi, danes pa so k podpori pozvali tudi poslance, ki so na izredni seji obravnavali poročilo o odgovornosti pri projektu.



Solidarnost je v sredo na vrhovno državno tožilstvo vložila kazenske ovadbe za Pahorja, Franceta Križaniča in Mateja Lahovnika. Utemeljeno sporna naj bi bila predvsem vloga, ki so jo omenjeni v zvezi z investicijo v šesti blok Termoelektrarne Šoštanj (Teš 6) imeli kot člani skupščine Holdinga slovenske elektrarne (HSE). Pahor očitke zavrača Bivši predsednik vlade, zdaj predsednik države, pa je danes znova zavrnil ugotovitev preiskovalne komisije državnega zbora za Teš 6, da največjo politično odgovornost za projekt nosi njegova vlada. Projekt se po njegovih pojasnilih ni začel in ne končal v času njegove vlade, večina podražitev pa izhaja iz pogodbe, podpisane pred nastopom njegove vlade.



Komisija za ugotavljanje politične odgovornosti nosilcev javnih funkcij pri investiciji v Teš 6 je v končnem poročilu, o katerem so danes na izredni seji razpravljali tudi poslanci, ugotovila, da so vse vlade od leta 2004 do leta 2012 ravnale neodgovorno ali vsaj malomarno ter podrejeno Tešu, največjo politično odgovornost pa pripisujejo vladi 2008–2011, torej Pahorjevi.