Sneženje se bo okrepilo

LJUBLJANA – Sneženje bo zvečer in ponoči prehodno nekoliko oslabelo (najkasneje na jugovzhodu države) in se v soboto od juga spet okrepilo, napoveduje Agencija RS za okolje. Od današnjega večera do sobote popoldne tako pričakujejo po nižinah severne Slovenije (Gorenjska, Štajerska) okoli 10 centimetrov snega, v večjem delu osrednje Slovenije do 20 centimetrov in v južni Sloveniji (Postojna, Notranjska, Kočevska) okoli 30 centimetrov, krajevno lahko tudi več.

Nevarnost snežnih plazov je velika – četrte stopnje na lestvici od ena do pet.

Pa še burja

Ne bo pa povzročal težav le sneg. V soboto zjutraj in dopoldne bo burja na izpostavljenih mestih dosegala hitrost okoli 100 km/h. V višjih delih Primorske in Notranjske bo lahko gradila snežne zamete. Predvidoma bo oslabela v soboto popoldne.