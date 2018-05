Smrtonosni plin med šolarji?

Županja občine Črna na Koroškem Romana Lesjak pravi, da bodo takoj, ko bodo rezultati meritev znani, ustrezno ukrepali, če bo potrebno. FOTO: FB



Vsak deseti rak na pljučih

Radon je radioaktivni žlahtni plin, ki nastaja z razpadom radija oziroma urana v kameninah v zemeljski skorji. Od tam prihaja na prosto skozi kanalizacijske jaške, v zidane objekte pa skozi razpoke v temeljih, drenažah ali opekah. Je neviden, brez vonja in okusa, njegove koncentracije pa rastejo v zaprtih prostorih, kjer se veže s prašnimi delci. Povzroča pljučnega raka in velja za drugo najbolj nevarno rakotvorno snov. Na steni dihalnih poti, kjer so se usedli, aerosoli razpadajo in nastali delci alfa napadajo okoliško tkivo ter ga poškodujejo; te poškodbe so lahko tako resne, da vodijo celo v nastanek raka. Ocenjujejo, da je vsak deseti rak na pljučih posledica radona oziroma njegovih razpadnih produktov. T. Š.

ČRNA NA KOROŠKEM – Pot v občino Črna na Koroškem v Mežiški dolini je trenutno še precej daljša kot običajno. Med Mežico in Črno namreč Direkcija RS za infrastrukturo izvaja obsežno sanacijo in rekonstrukcijo dotrajane državne ceste, zato promet na več predelih poteka le enosmerno in je urejen s semaforji. V Črno na Koroškem, pod mogočno Peco, smo se odpravili, ker smo v uredništvo Slovenskih novic prejeli klic zaskrbljenih staršev šolarjev, ki obiskujejo tamkajšnjo osnovno šolo, češ da jih ravnateljica OŠni obvestila o tem, da so otroci pa tudi zaposleni izpostavljeni povečanemu in škodljivemu sevanju radona, vrednosti naj bi bile nad mejno. Prav tako naj ne bi izvajali nobenih preventivnih ukrepov, da bi bili učenci in zaposleni manj izpostavljeni koncentracijam radona. Nekaj časa zato naj ne bi imeli pouka v kletnih prostorih in določenih učilnicah v prvem nadstropju (zdaj pouk tudi v teh prostorih normalno poteka).In še, da so zadeve menda zelo resne, otroci ogroženi, ravnateljica pa da naj ne bi storila nič. Veliko učiteljic da je celo že zbolelo za rakom ... A življenje v Črni, tako se zdi, teče po povsem običajnih tirnicah. V kraju je zelo veliko mladih družin, saj smo na sprehodu srečali nemalo mamic z otroškimi vozički. In, ja, tudije bila pred prazniki očitno na obisku doma v Črni in se je s partnerjemin njuno hčerkico v vozičku odpravila na sprehod. Domačini se, razumljivo, niso želeli javno izpostavljati, ko smo jih pobarali, ali kaj vedo o tem, da naj bi imeli v šoli težave zaradi sevanja radona.