Slepi in slabovidni slišali in otipali opero

Milan Mugerle s skupino slepih in slabovidnih v preddverju SNG MB FOTO: Arhiv SNG MB

Gostje so se sprehodili po odru in potipali sceno ter kostume, tako so lahko pozneje lažje spremljali predstavo. FOTO: Arhiv SNG MB

Sprehod po odru za boljše doživetje predstave

Slepe in slabovidne obiskovalce so sprejeli tudi Danilo Rošker (levo), Borut Ambrožič (v sredini) in Simon Krečič. FOTO: Arhiv SNG MB

Mesečnica je scensko in kostumsko bogata predstava, o čemer so se gostje prepričali s tipanjem. FOTO: Marko Knehtl

Prišli bodo še enkrat

Slepi in slabovidni so na predstavo povabljeni še enkrat. FOTO: Marko Knehtl

Pred dnevi je skupina članov Medobčinskega društva slepih in slabovidnih Maribor obiskala Slovensko narodno gledališče Maribor (SNG MB), kjer so imeli priložnost prisostvovati vaji operne predstave Mesečnica, ta je bila dva dni pozneje tudi premierno uprizorjena. Posebni gostje so prišli na povabilo SNG MB, ki sodeluje v projektu Senzorična umetnost – umetnost na otip.V projektu, ki je nastal na pobudo predsednika Zveze Slovenska unija pacientov in člana Sveta invalidov MO Maribor, poleg SNG sodelujejo še Zveza SUP in Medobčinsko društvo slepih in slabovidnih Maribor.Odziv članov društva je bil presenetljivo velik, saj se je obiska opere udeležilo več kot štirideset slepih in slabovidnih. Ti so z velikim zanimanjem, radovednostjo in navdušenjem slediliiz SNG MB, ki jih je vodil po operni hiši in njenem zakulisju, kamor nima dostopa ravno vsak obiskovalec. Kot nam je povedal predsednik društva, je bilo to za njih edinstvena priložnost za spoznavanje operne umetnosti na nov, poseben način, saj so se pred vajo sprehodili po zaodrju in odru, kjer so si lahko ogledali in otipali sceno, kostume in rekvizite, pozneje pa so še spremljali vajo.»Pred leti sem bil na predstavi opere Carmen, ki sem jo pač zgolj poslušal. Tokratna izkušnja z Mesečnico je povsem drugačna, bolj živa in polna. S sprehodom po odru in možnostjo, da smo dobro spoznali sceno, na primer hrib in voz, ki sta del nje, sem si ustvaril vtis oziroma podobo odra in tako sem predstavo lažje spremljal. Na odru smo imeli dovolj časa, da smo si sceno lahko dobro vtisnili v spomin. Poleg tega smo dobili izvleček vsebine v braillovi pisavi, kar nam je omogočilo, da smo predstavo res doživeli kot celoto,« ne skriva zadovoljstva Milan Mugerle, ki si želi, da bi bile predstave nekoč opremljene tudi s podnapisi v braillovi pisavi, podobno kot so zdaj za videče obiskovalce prevodi.Člane društva so ob priložnosti njihovega obiska opere sprejeli že omenjeni gospod Ambrožič ter, direktor SNG MB in, umetniški direktor Opere, zadovoljni, da je projekt Senzorična umetnost – umetnost na otip uspešno zaživel in tako prispeva k odpravljanju komunikacijskih ovir za slepe in slabovidne.Romantična opera Mesečnica skladatelja Vincenza Bellinija, ki je nastala v 19. stoletju, je s svojo razkošno scenografijo in kostumografijo prava paša za oči. Zgodba o mladi Amini, ki se sprehaja med spanjem in naj bi v enem takih pohodov prevarala svojega zaročenca Elvina, kar se seveda izkaže za neresnično, gledalca odpelje v romantične čase, polne širokih kril, naborkov in čipk v bujnih, kipečih barvah. Za videče je ta vizualna podlaga nekaj povsem samoumevnega, slepi in slabovidni pa si lahko le predstavljajo, kaj se skriva za glasbo, petjem in drugimi glasovi, ki prihajajo z odra. Zato so zelo hvaležni za povabilo SNG MB, ki jim je omogočila skok v zakulisje predstave. »Hvaležni smo za to možnost in z veseljem smo sprejeli povabilo na še eno predstavo Mesečnice. SNG MB je namreč našemu društvu podarilo še 50 vstopnic za torkovo predstavo in z velikim veseljem pridemo še enkrat, da jo kar se da celovito ponovno podoživimo,« nam je zaupal Milan Mugerle.