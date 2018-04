Slavko Bobovnik odgovarja besnemu državljanu

LJUBLJANA – Vili Kovačič, glasni nasprotnik drugega tira in pobudnik referenduma o njem, je prepričan, da se mu godi krivica. Na voditelja oddaje Odmevi je naslovil zapis, v katerem mu očita, da so na državni televiziji v oddaji, ki jo je vodil Slavko Bobovnik, izrezali njegovo izjavo. Na spletni strani Davkoplačevalci se ne damo več je zapisal, da zahteva popravek in objavo originalne objave, opravičilo, Bobovnika pa je še povabil, naj se mu pridruži na posvetu v državnem svetu (DS), ki bo v ponedeljek. »Gospod Slavko, pridite v DS, veseli vas bomo. Cenzorske škarje pa raje pustite doma!«



Bobovnik se je na Kovačičeve besede na presenečenje mnogih odzval in zapisal, da verjetno kot poznavalec medijskega dogajanja in zakonodaje dobro ve, na koga se mora obrniti za takšne in podobne dopise. »Če ste pozabili, njihova imena brez težav najdete v odjavni špici sinočnjih Odmevov. Hvala za vabilo za ponedeljek, žal se ob tisti uri ukvarjam s pripravo ponedeljkove oddaje.« Za konec je še pripisal: »O vaših podcenjujočih in žaljivih komentarjih nima smisla razpravljati. So vaš, ne moj stil.«