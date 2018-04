Skupaj s Sparom Slovenija zavrzite slabe navade  

V slovenskih gospodinjstvih zavržemo ogromno hrane – kar 73 kilogramov na prebivalca na leto (Hrana med odpadki, Statistični urad Republike Slovenije, 2016). S hrano moramo ravnati skrbno in ji izkazati dolžno spoštovanje. Vsem se zgodi, da imamo včasih pri nakupovanju in kuhanju nekoliko »velike oči«. Temu se bomo težko povsem izognili – lahko pa s pomočjo enostavnih trikov staro hrano spremenimo v novo gurmansko poslastico. Nakupovalni listek, redno pospravljanje hladilnika, nekoliko domišljije – samo te dobre navade rabimo, da bomo to številko hitro in opazno pomaknili navzdol.Včasih je hrana v hladilniku stara dan ali dva in ko skuhamo preveč, ne vemo, kam z ostanki. Takrat je potrebnega malo predhodnega razmisleka in načrtovanja, pa bomo zagato rešili. Obtolčeno jabolko je povsem primerno za jabolčno pito, prezrela banana ima šele zdaj poln okus, suh kruh je najboljši za pripravo kruhovih cmokov. Preglejte svoj hladilnik in razmislite, kako boste prilagodili jutrišnji jedilnik, da porabite čim več ostankov in hkrati ne ustvarite novih.Svoje navade ljudje spreminjamo počasi, a kot pravi star slovenski pregovor, se nam bo to zagotovo lepo obrestovalo in nas za naš trud tudi primerno poplačalo. Z zmanjšanjem količine zavržene hrane bomo namreč prihranili denar. Nekaj hitrih namigov, kako porabiti ostanke hrane: hladen krompirjev pire uporabimo za krompirjeve svaljke, iz ostankov pečenega piščanca skuhajmo piščančjo obaro, suh kruh porabimo za drobtine, cmoke ali krutone … Opcij je neomejeno, uporabite domišljijo, za namige pa obiščite www.zavrzimo-slabe-navade.si Da bo hrana dlje ostala sveža in privlačnejšega videza, jo moramo primerno shranjevati. Ostanke najlažje shranimo v kakovostne večnamenske steklene posode za shranjevanje, pri kuharskih podvigih pa vam naj pomagajo odlični gospodinjski aparati Jamie Oliver. Z nakupi v trgoviah Spar, Interspr in Spar Partner zbirajte nalepke in pri nakupih prihranite tudi do 70%.Več na www.zavrzimo-slabe-navade.si