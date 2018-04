Skrivnostni pogin rečnih galebov pri Ptuju

LJUBLJANA – Pogin rečnih galebov na območju Ptujskega jezera je posledica odpovedi vitalnih organov, ki je verjetno posledica zaužitja toksične snovi. Tako izhaja iz mnenja Nacionalnega veterinarskega inštituta (NVI). Preiskave so vključevale raztelesbo živali (sekcijo), virološke, bakteriološke in histološke analize. Odvzeti so bili tudi vzorci za kemijske preiskave.



»Pri kemijski analizi vzorcev jeter, prebavil in želodčne vsebine ni bilo ugotovljenih snovi, ki so akutno toksične za ptice in bi lahko povzročile pogin ptic. /.../ Kemijska analiza se je nanašala na pesticide, ki se danes ali pa so se v preteklosti uporabljali v kmetijstvu. Prisotnost snovi tembotrion v vzorcu je bila izključena kot vzrok za akutno zastrupitev galebov,« piše na spletni strani uprave za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin.



Glede na rezultate analiz in končne ugotovitve, ki niso dokazale vzroka pogina, se bodo glede nadaljnjih ravnanj posvetovali s strokovnjaki s področja okolja, ornitologije, veterine in kmetijstva tako doma kot v tujini. Po dozdajšnjih preiskavah so izključeni vzroki pogina galebov z vidika kožnih bolezni živali in uporabe fitofarmacevtskih sredstev.