Skok v morje? Samo za najpogumnejše

LJUBLJANA – Temperature so se v zadnjih dneh ponekod po državi približale tudi 30 stopinjam Celzija. Toplo in suho vreme je številne pognalo v naravo in k morju.Na vročem soncu lahko hitro »zakuhamo«, zato številni že iščejo priložnost za ohladitev. To je lahko tudi skok v morje ali jezero, zato smo preverili, kakšne so temperature voda po Sloveniji.Če ste med tistimi, ki niso pretirano občutljivi na nižje temperature vode, potem vam morebiten skok v morje ne bo predstavljal velikih težav. Temperatura morja ob slovenski obali je namreč v torek prvič letos presegla 18 stopinj Celzija. Na merilni postaji Koper kapitanija je bila najvišja izmerjena temperatura 19,3 stopinje Celzija po 22. uri. Danes ob 10. uri pa je bila temperatura morja 17,8.Temperature rek in jezer so nekoliko nižje. Ob 9. uri je bila najnižja temperatura izmerjena v jezeru Vogršček blizu Vogrskega, ki je imelo 6,3 stopinje Celzija. Kakšne so temperature drugih rek in jezer po Sloveniji, lahko preverite tukaj