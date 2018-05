LJUBLJANA – Prvomajski prazniki in oddih na obali, ki so si ga mnogi privoščili v teh dneh, se bliža koncu. Mnogi so se proti domovini in na pot odpravili že danes. Zaradi konca počitnic je ponekod že opaziti povečan promet iz turističnih krajev proti urbanim središčem, še več gneče je sicer na cestah pričakovati jutri.

Čakajo na vstop v državo

Prometnoinformacijski center pa že danes poroča o čakalnih dobah na mejnih prehodih Obrežje in Gruškovje. Na prvem je potrebno za vstop v državo čakati 20 minut, veliko daljša pa je čakalna doba za vstop na mejnem prehodu Gruškovje, kjer je čakalna doba dolga eno uro in petnajst minut.