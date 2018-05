Do 21. ure velja omejitev prometa tovornih vozil, katerih največja dovoljena masa presega 7,5 tone.

LJUBLJANA – Nemalo tistih, ki v četrtek in petek niso vzeli dopusta, se danes vrača domov. Na mejnih prehodih so zato čakalne dobe v vstop že občutno daljše kot običajno. Na Sečovljah, Dragonji in Starodu vozniki za vstop v Slovenijo čakajo do ene ure, v Metliki in na Jelšanah pa pol ure.Gnečo je pričakovati tudi na Karavankah. V predoru bo namreč danes do 19. ure ter v četrtek, 3. 5., med 8. in 16. uro promet urejen izmenično enosmerno s čakalno dobo pred predorom zaradi del na avstrijski strani, so zapisali na Promet.si.