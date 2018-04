Se odpravljate proti morju? Nujno preberite tole

LJUBLJANA – Na slovenskih prometnicah iz mestnih središč proti Istri in drugim turističnim krajem je tudi danes pričakovati močno povečan promet. Največ gneče bo predvidoma dopoldne iz smeri Avstrije proti Hrvaški, v obratni smeri pa predvsem prihodnji torek in sredo, opozarjajo na prometnoinformacijskem centru.



Pred prazniki in takoj po praznikih bo povečan tudi tovorni promet, medtem ko bo danes, v nedeljo, torek in sredo po Sloveniji med 8. in 21. uro veljala omejitev prometa tovornih vozil, katerih največja dovoljena masa presega sedem ton in pol, opozarjajo na prometnoinformacijskem centru.



Od mejnih prehodov s Hrvaško bodo najbolj obremenjeni Gruškovje, Obrežje, Sečovlje in Dragonja.



Tudi v prazničnih dneh pa bodo na nekaterih avtocestnih odsekih potekala vzdrževalna in obnovitvena dela.