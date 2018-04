Šarec napovedal ukinitev državnega sveta in spremembo volilnega sistema

Marjan Šarec na kongresu stranke LŠM FOTO: Roman Šipić/delo

Končno razgrnili program

Med člani že prekaljeni mački

MEDVODE – Člani ListeMarjana Šarca (LMŠ) so na zboru za predsednika soglasno potrdili kamniškega župana. Potrdili so programska izhodišča, ki so jih zajeli v dokumentu Čas je za novo generacijo in temeljijo na snovanju »solidarne, gospodarsko razvite, mednarodno kredibilne in do vseh poštene države«. Slogan stranke ostaja Človek, skupnost, država. Med ključnimi programskimi cilji programa LMŠ so reforma političnega in volilnega sistema, skrb za varnost, ugled Slovenije v mednarodnem okolju, boj proti kriminalu in korupciji ter ohranjanje naravnih bogastev. Politiki in uradniki morajo biti v službi ljudi in ne obratno. Slovenija mora postati evropski center informacijske in digitalne industrije, je navedeno v načrtu stranke.V LMŠ zagovarjajo spremembo volilnega sistema z ukinitvijo okrajev in uvedbo absolutnega preferenčnega glasu. Državni svet bi ukinili. Predsedniku republike bi podelili pristojnost, da imenuje ustavne sodnike, prav tako bi predsednik republike lahko podal odložilni veto na zakon. Zavzemajo se za ohranitev stabilnosti javnih financ. Ustanovili bi finančno policijo, zagotovili transparentnost javnega naročanja in davčno razbremenili regres ter 13. in 14. plačo. Med ukrepi v javni upravi so navedli povečanje osebne odgovornosti predstojnikov in uradnikov, med ukrepi v sodstvu pa omejitev sodniškega mandata na 12 let z možnostjo ponovne izvolitve.Prenovili bi javni zdravstveni sistem, ki bi zagotavljal stabilno financiranje zdravstvene oskrbe, se zavzeli za skrajševanje čakalnih vrst ter uvedli državna in mednarodna skupna javna naročila v zdravstvu. V gospodarski politiki države bi večjo vlogo dali turizmu in v tem pogledu Sloveniji kot zeleni, butični destinaciji, kot »ekološkem biseru v srcu Evrope«. Posodobili bi železniško infrastrukturo in pospešili razvoj javnega potniškega prometa. Med cilji programa so ustvarjanje znanja, znanosti in inovacijam prijaznega okolja, posodobitev dela v vzgojno-izobraževalnih zavodih, krepitev nacionalne identitete skozi šport in povečanje sredstev za vrhunski šport. Prizadevali bi si za učinkovite ukrepe za osamosvojitev mladih, na drugi strani pa povišali najnižje pokojnine in vzpostavili povezan sistem dolgotrajne oskrbe za starejše.V LMŠ zagovarjajo popolno medijsko svobodo in krepitev vloge kulture kot družbenega inovacijskega polja. Prizadevali bi si za postopen dvig obrambnega proračuna proti 1,5 odstotka BDP. Stebra zunanje politike bi ostala EU in transatlantsko partnerstvo.Člani stranke so danes sicer izvolili širše vodstvo stranke, poleg predsednika Šarca tudi dva podpredsednika: kamniškega podžupanain. Po nagovoru predsednika bodo predstavili tudi kandidate na letošnjih državnozborskih volitvah. Med prepoznavnimi imeni so nekdanji poslanec Pozitivne Slovenije, nekdanji košarkar, nekdanji predsednik uprave Leka, inšpektor na ministrstvu za izobraževanje, znanost in športter kamniški občinski svetniki, Igor Žavbi in