Samoplačniško ali prek javnega zdravstva?

Če si kot samoplačnik plačate pregled v zasebnem sektorju, skrajšujete čakalne vrste v javnem zdravstvenem sektorju. Razlogov, zaradi katerih se nekdo odloči, da bo za pregled pri zasebnem zdravniku plačal, četudi bi imel možnost pregleda, ki bi ga plačala zdravstvena blagajna, je veliko. Številne nove metode zdravljenja čakajo, da zdravstvena blagajna odobri njihovo financiranje. Naši zdravniki jih poznajo in obvladajo, a bolniki še vedno nimajo dostopa do njih. Celo kot samoplačnikom nam jih v javnem zdravstvu ne omogočijo, ker je javno zdravstvo za samoplačnike skorajda zaprto. Za take stvari se slovenski pacienti zatekajo v zasebno zdravstvo ali v tujino. Če imajo za to seveda denar. Po naši spletni anketi, na katero je odgovorilo več kot 1400 ljudi, so glavni razlog za to predolge čakalne vrste.Dobra polovica sodelujočih je že obiskala zasebnega zdravnika in za to plačala iz lastnega žepa. Da so k tej odločitvi prispevale predolge čakalne vrste v javnem zdravstvu, pravi kar 69 odstotkov sodelujočih. Slaba petina kot razlog navaja dejstvo, da si zasebni zdravniki lahko vzamejo več časa za obravnavo pacienta in se mu bolj celostno posvetijo, dobro desetino pa sta za obisk prepričali boljša storitev in kakovost materiala. Skoraj polovica sodelujočih je za samoplačniški pregled pripravljena odšteti do 50 evrov.