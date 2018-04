Saj ni res, pa je! Tihotapci na prostost zaradi počasnega sodišča

Zasegli 815 kilogramov

Višjim sodnikom prekipelo

Drogo so po Evropi prevažali v slovenskih tovornjakih. FOTO: POLICIJA

Tako so rentgeni odkrivali skrit in prepovedan tovor. FOTO: POLICIJA

17

mesecev so bili v priporu, na zatožne klopi pa še niso sedli.

CELJE – Policijski specialci in njihovi ravno tako oboroženi sodelavci so pred celjsko sodno palačo uprizorili spektakularno predstavo. Pred preiskovalnega sodnika so namreč v zavetju večera bliskovito privajali domnevne grešnike, ki so, kot se je pohvalila policija, tvorili jedro ene največjih zadnje čase razbitih mednarodnih združb tihotapcev mamil. Toda to se je dogajalo davnega novembra 2016, skoraj leto in pol pozneje pa je celjsko višje sodišče primazalo pošteno klofuto svojim okrožnim kolegom.Ker tem še vedno ni uspelo izpeljati niti predobravnavnih narokov, kaj šele sojenja, so višji sodniki zaukazali: »Uprava zaporov mora obdolženeinnemudoma izpustiti na prostost. Hišni pripor zoper obtoženegain ukrep javljanja na policijski postaji zoper obtoženegase odpravi.«Kdo bi si mislil, da se bo primer Viking 2016 še pred začetkom sodnega procesa prelevil v tako jaro kačo. Pred letom in pol so torej na preiskovalni oddelek celjske okrožne sodnije privajali olisičene osumljence. Direktor Uprave kriminalistične policije na Generalni policijski upravije dogajanje pospremil z besedami, da so aretiranci »skrbeli za grosistično oskrbovanje evropskega trga s prepovedanimi drogami. Njeni člani so za potrebe drugih kriminalnih združb organizirali prevoz drog od skladišč do prejemnikov.«Izkazalo se je, da naj bi se s tem poslom pečali slovenski lastniki avtoprevozniških podjetij in špediterji, tihotapstvo so izvajali s slovenskimi tovornjaki in večinoma tudi s slovenskimi vozniki, droga pa je bila skrita med drugim tovorom. To naj bi tihotapili predvsem iz Španije in Italije na Nizozemsko, v Nemčijo, Švico, na Norveško, Finsko, v Veliko Britanijo in na Švedsko. Po Evropi so jim zasegli na stotine kilogramov kanabisa, hašiša, kokaina, heroina in amfetaminov. Če bi sešteli vso težo zasežene droge, bi je bilo skoraj za tono, z grosistično prodajo bi preprodajalci zaslužili med štirimi in 10 milijoni evrov, končni uporabniki pa bi plačali 20 milijonov evrov. Natančna teža droge, ki so jo zasegli v slovenskih tovornjakih, je bila 815 kilogramov bruto.Tihotapljenje naj bi potekalo od jeseni 2014 do razbitja združbe jeseni 2016. Vse skupaj naj bi iz Nizozemske vodili in usmerjali Lužić,inter nekdo, ki so ga imenovali Direktor. Izolan Kalinić z vzdevkom General naj bi kot lastnik prevoznega podjetja Progres Logistika predstavljal vrh slovenskega dela združbe, prevzel naj bi logistično izvedbo tihotapljenja.Nekateri od tistih, ki jih je policistom uspelo aretirati, so 15. novembra 2016 pristali v priporu, potem se je začelo zapletati. Specializirana tožilcainsta bila pravočasna, obtožbo proti 15 osumljencem sta namreč vložila maja 2017.Čeprav je po preteku leta dni obramba obtožencev upravičeno grajala trajanje pripora, je šele 28. novembra 2017 okrožno sodišče ugotavljalo, da je obtožba vročena vsem, ki se jih tiče, razen, ki naj bi pobegnil v Bosno. In šele tedaj so se tudi odločili, da postopek proti njemu izločijo.Decembra so višji sodniki izpostavili potrebo po pospešitvi kazenskega postopka, a o ugovorih zoper obtožbo je bilo odločeno šele 12. januarja 2018, ko so, tako so upali višji sodniki, le »stekli pogoji za razpis predobravnavnega naroka«. Potem jih je začela minevati potrpežljivost. Bilo je 5. februarja, ko so izdali sklep, v katerem »so izrazili upravičeno in realno pričakovanje, da bo okrožno sodišče kmalu začelo sojenje v predmetni zadevi«. A zgodilo se ni nič, so ugotavljali tudi v drugi polovici marca, ko je višje sodišče »pri okrožnem sodišču v Celju preverilo, ali je morebiti predobravnavni narok razpisan, in ugotovilo, da ni tako«.V začetku tega tedna pa je višjim sodnikom dokončno prekipelo. Priporniki so torej spet na prostosti, saj je prednost pravice obtožencev do osebne svobode in sojenja brez nepotrebnega odlašanja večja od bojazni pred njihovim ponavljanjem kaznivih dejanj ali begosumnostjo. Res pa je; kdo ve, ali kateremu od njih zdaj ne bo zadišala večna svoboda, kar bi pomenilo beg iz Slovenije.In prav je tako, da so jih izpustili, je prepričan zagovornik enega od njih, odvetnik. »Na okrožnem sodišču niso naredili nič, zato bi bilo nadaljevanje ukrepa pripora nedopustno.« Za svojega klienta Petra Šolajo je kajpak prepričan, da je nedolžen: »Niti enega dokaza ni, da bi kakor koli sodeloval pri prevažanju mamil. Le svoj kamion je posodil drugemu podjetju, ta naj bi v druge države prevažal legalno blago, o kakršnih koli mamilih pa se mu ni niti sanjalo.«Kaj pa so zdaj storili na celjskem okrožnem sodišču? Če verjamete ali ne, obtoženci in odvetniki so le prejeli vabilo na predobravnavni narok, ki naj bi na tej sodniji potekal sredi maja 2018.