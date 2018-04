S Slovenskimi novicami na Vseslovenski sejem

Na sejmu si lahko vse v miru ogledamo in kupimo. FOTO: Oste Bakal

Na zabavo, na ples

Sejem je vselej tudi zelo družabni dogodek. FOTO: Vseslovenski Sejem

Ob sejemskih večerih pridejo na svoj račun tudi mladi. FOTO: Vseslovenski Sejem

Sejmi spet postajajo zanimivi tako za investitorje v večja podjetja kot za navadne smrtnike. Ob finančni krizi pred desetletjem je kazalo, da so sejmi preživeta stvar, saj so se pojavili svetovni portali, na katerih lahko kupimo vse, od žebljička do avtomobila, tovarne in letala. Pa se je izkazalo, da so v zadnjih letih dobili nov zagon.Značilen sejemski in hkrati najbolj pošten način prodaje lahko opazimo na stojnicah kmetov s siri, salamami ali piškoti. Sirarji radi svoje sire narežejo na koščke, da jih lahko poskusimo. Enako velja za jogurte, olja, saj košček kruha pomočimo v božansko sladko bučno olje in potem kupimo dva litra.Noben pravi kmet ne bo kupil traktorja, preden ne sede vanj, pol ure študira ročice in priklope, nato pa ga vžge in se zapelje nekaj krogov. Traktorja ne kupujemo za štiri, pet let, ampak se bo vrtel po njivah naslednjih 15 let.Čeprav imajo zlasti starejši še vedno radi v žepu šop bankovcev, da na sejmu takoj kupijo denimo vrtalni stroj v akciji, kakšno žago ali drobnarije, se je izkazalo, da so sejmi postali družabni prodajni saloni, kjer si stvar sproščeno ogledamo, naberemo informacije in se nato oglasimo pri prodajalcu.Vse več malih kmetov in trgovcev ponuja možnost plačila z bančno kartico, kar je denimo na tržnicah na Dunaju, Amsterdamu in preostalih zahodnih mestnih tržnicah že ustaljena praksa.Za konec poudarimo še tretjo pomembno lastnost novodobnih sejmov. Večina nas rada stika po stojnicah, se ustavi ob šankih in si v šotoru privošči klobaso. S sejmarskim vzdušjem organizator pričara tisto prastaro kramarsko dogajanje, ki je včasih pritegnilo vsakogar. Nekateri so prišli po par volov, drugi po tople nogavice in gojzarje, tretji pa, zlasti mladi, na zabavo, ples, po fanta ali dekle.Videti je, da organizatorji veliko pozornosti namenjajo animaciji in zabavi obiskovalcev, zato povabijo najboljše pevce in glasbenike. Vse opisano in še več bo ponudil Vseslovenski sejem pomlad 2018 med 20. in 22. aprilom, kamor v soboto, 21. aprila, Slovenske novice v sodelovanju s Slovenskimi železnicami peljemo z vlakom 400 izžrebanih zvestih bralcev.